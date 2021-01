Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra verranno presentati ufficialmente il 14 gennaio

L’imminente evento Galaxy Unpacked di Samsung, in cui ci aspettiamo che la società annunci formalmente la sua attesissima serie Galaxy S21, è ufficialmente programmato per il 14 gennaio (giovedì prossimo), in linea con le precedenti indiscrezioni. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito di Samsung alle 16.00 (ora italiana).

Un breve video teaser mostra una vista leggermente sfocata della gobba della fotocamera del Galaxy S21, eliminando ogni ultimo dubbio persistente che potremmo avere avuto sull’argomento dell’evento.

Samsung Galaxy S21: cosa aspettarsi

Abbracciando ancora il ramo delle indiscrezioni, ricordiamo che all’evento Samsung dovrebbe lanciare Galaxy S21, sul Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, mentre non dovrebbe esserci una versione Mini come alcuni speravano.

In tutti e tre i casi al cuore di ogni piattaforma hardware vi sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 888 per tutti i modelli commercializzati al di fuori dell’Europa, visto che per noi Samsung ha riservato i modelli con a bordo il SoC Exynos 2100.

Per il resto, la scheda tecnica dovrebbe essere abbastanza simile con le uniche differenze fra i tre legate al quantitativo di memoria, alla dimensione del display e al comparto fotografico.

In rete sono emersi anche i presunti prezzi di listino per il mercato europeo:

Galaxy S21 — 849 euro

Galaxy S21+ — 1.049 euro (1.099 euro per la versione 256GB)

(1.099 euro per la versione 256GB) Galaxy S21 Ultra — 1.399 euro

L’attuale generazione di Galaxy S20 5G è iniziata a 999 euro, il che significa che questa volta potremmo vedere un calo significativo dei prezzi per il modello base. L’S21 Ultra, d’altra parte, sembra che potrebbe avere un prezzo un po’ più alto dell’S20 Ultra, poiché quel telefono ha debuttato a 1.349 euro.

