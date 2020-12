vivo x60 Pro non ha più segreti: ecco la scheda tecnica completa

Pur non avendo ancora una presenza massiccia nel nostro mercato, vivo ha incominciato a tirare fuori la testa quest’anno con il lancio del suo smartphone X51 5G e il suo sistema gimbal e presumiamo possa più che raddoppiare la sua proposta nel corso del 2021. Uno dei modelli più attesi dell’anno prossimo, il vivo x60 Pro, è stato recentemente certificato dal TENAA cinese, grazie al quale abbiamo scoperto praticamente tutta la sua scheda tecnica.

Innanzi tutto iniziamo col dire che il vivo x60 Pro sarà lo smartphone di esordio per il SoC Samsung Exynos 1080, nella cui presentazione abbiamo appreso che, pur appartenendo alla fascia medio alta, ha delle prestazioni paragonabili a quelle dei top di gamma attuali (escluso lo Snapdragon 888 che consideriamo ancora “nuova generazione”).

Per il resto, lo smartphone verrà fornito con 8 GB o 12 GB di RAM (a seconda delle versioni) e con due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB (non sappiamo se vi sarà anche uno slot per la micro SD).

L’X60 Pro sarà dotato poi di uno schermo FullHD+ con tecnologia AMOLED da 6,56 pollici e sarà dotato di un totale di cinque fotocamere: una fotocamera frontale da 32 MP e 4 fotocamere posteriori: una principale da 48 MP insieme a un’unità da 8 MP e due sensori da 13 MP.

Lo smartphone Exynos 1080 sarà sottile 7,59 mm, peserà 178 grammi e avrà una batteria da 4.200 mAh. Grazie al modem presente all’interno del SoC Exynos 1080, supporterà anche il 5G dual-mode (SA / NSA).

In termini software, il nuovo modello eseguirà Android 11 sin dalla fabbrica, anche se personalizzato con il nuovo OriginOS.

Oltre all’X60 Pro, ci aspettiamo che vivo presenterà anche le versioni X60, X60 Pro+ e forse anche X60 mini. Non abbiamo ancora le specifiche dettagliate di questi smartphone, ma non dobbiamo aspettare molto per quelle poiché la presentazione ufficiale della serie X60 è fissata per il 29 dicembre.

Via