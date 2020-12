Amazon annuncia la più grande rivoluzioine alla UI di Fire TV

Rimaniamo in ambito streaming e, dopo avervi parlato di YouTube che ha introdotto il supporto per le dirette streaming in HDR, volgiamo la nostra attenzione ad Amazon e all’annuncio del più grande aggiornamento grafico alla UI di Fire TV.

Amazon aveva mostrato in anteprima la nuova interfaccia grafica durante la presentazione della Fire Stick Lite e della Fire TV Cube ma adesso ha incominciato l’implementazione vera e propria.

La prima cosa che si nota della nuova esperienza è la schermata iniziale. Riprogettata per rendere più facile trovare le cose da guardare, include un carosello che consente di passare direttamente ai programmi preferiti sui servizi di streaming supportati (e probabilmente sponsorizzati). È inoltre possibile accedere alla TV in diretta, alla libreria e alle app più usate dalla schermata principale. Non vi ricorda un po’ la Google TV lanciata sulla nuova Chromecast?

L’aggiornamento aggiunge poi il supporto per i singoli profili e a una nuova scheda chiamata Trova, in cui Amazon mostrerà categorie, generi e consigli personalizzati sfogliabili su cosa guardare dopo.

L’azienda sta finalmente aggiungendo il supporto anche per i profili individuali: è possibile crearne fino a 6 con ognuno dotato di una propria cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, impostazioni e altro ancora. Sono supportati anche i profili per bambini, che bloccano i contenuti che non sono considerati adatti alle famiglie (in questo senso si tratta di un’estensione di quanto già presente su Prime Video).

L’integrazione migliorata di Alexa è un’altra grande novità per l’aggiornamento, con l’assistente che può ora navigare nell’interfaccia, cambiare profilo in base alla voce e altro ancora.

L’aggiornamento è ora disponibile per Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite di ultima generazione (quelle lanciate solo un paio di mesi fa). Altri dispositivi, tra cui Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube, seguiranno all’inizio del prossimo anno se tutto andrà secondo i piani.

