Sony al lavoro su un nuovo “Xperia Compact” per il 2021

Ad agosto, è stato fatto trapelare che Sony ha in programma di riportare in auge la sua linea di smartphone Xperia Compact nel 2021. A distanza di diversi mesi, il blog giapponese Android Next ha ribadito la voce. Secondo la pubblicazione, il colosso giapponese rilascerà un modello Xperia Compact nella prima metà del 2021.

I modelli compatti di Sony offrivano specifiche di fascia alta in un fattore di forma ridotto. Questa non sembra però essere più la strategia, poiché l’ultimo rapporto afferma che il nuovo Xperia Compact sarà alimentato dallo Snapdragon 775G, un SoC con modem 5G che Qualcomm lancerà nel 2021 come successore della versione 765G attuale.

Questo non dovrebbe davvero essere motivo di preoccupazione, poiché lo Snapdragon 775G sarà, stando ad altre indiscrezioni, un chip con caratteristiche simili a quelle dei modelli top di gamma, essendo più strettamente correlato al silicio Snapdragon 875 in arrivo rispetto ai chip della serie 7 esistenti di Qualcomm.

Seppur l’idea iniziale di riportare in auge la serie Xperia Compact risalga a diversi mesi prima del lancio di iPhone 12 mini da parte di Apple, non è da escludere che tale avvenimento abbia fatto accelerare gli ingegneri Sony nel trovare la quadra e progettare uno smartphone adatto agli standard del 2020 ma con delle dimensioni più piccole.

L’ultimo smartphone “Xperia Compact” di Sony, l’Xperia XZ2 Compact, è uscito nel 2018 ed è dotato di un display da 5 pollici e del SoC Snapdragon 845. Nel settembre 2019, la società ha annunciato il non esattamente piccolo Xperia 5 da 6,1 pollici. Sebbene non avesse l’aggettivo Compact nel nome, è stato commercializzato come un dispositivo abbastanza piccolo da stare “nel palmo della tua mano”.

