Samsung Exynos 1080 sarà presentato il 12 novembre

Nonostante i chip Exynos di Samsung siano bistrattati dagli appassionati e ritenuti inferiori rispetto alle controparti Qualcomm Snapdragon, con la prossima generazione il colosso coreano incrementerà e di molto la qualità. A questo proposito, vi segnaliamo che il nuovo Samsung Exynos 1080, SoC di fascia medio alta prodotto a 5nm, verrà presentato il 12 novembre.

Apparentemente il Samsung Exynos 1080 succederà all’Exynos 980 che alimenta smartphone di fascia media come il Galaxy A71 5G e Galaxy A51 5G. Il chip dovrebbe utilizzare l’architettura Cortex-A78 di ARM come core principale della CPU e si prevede anche che includa la GPU Mali G78, entrambi miglioramenti considerevoli rispetto all’Exynos 980.

È stato precedentemente riferito che l’Exynos 1080 è pensato per il mercato cinese e questo sembra essere il caso, dato che il chip sarà svelato a Shanghai, in Cina.

Samsung Exynos1080 will be released in Shanghai, China on November 12.

This is the first time Samsung has held a conference for the processor, which means that Samsung has begun to pay attention. pic.twitter.com/DuxRJiw6jQ

