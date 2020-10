LG lancerà uno smartphone con display arrotolabile a marzo 2021

Come parte dell’Explorer Project, LG sta sperimentando nuovi form factor per cercare di andare oltre all’ormai classico design degli smartphone che è rimasto praticamente invariato sin dal 2007. In questo programma speciale fa parte LG Wing, lo smartphone con display secondario rotante già disponibile sul mercato. Il prossimo modello però potrebbe essere veramente rivoluzionario, visto che un report ha indicato che a marzo 2021 l’Explorer Project si arricchirà di uno smartphone con display arrotolabile.

Il report è qualcosa di più di un’indiscrezione. Il misterioso “smartphone con display arrotolabile” è stato infatti mostrato brevemente alla fine del video trailer di LG Wing. Nel video teaser, riceviamo un riscontro del design del telefono e, più specificamente, di come lo schermo verrà arrotolato e srotolato per diventare più grande (il player qui in basso è già impostato al minuto esatto). Al momento non si sa nient’altro di questo innovativo telefono in termini di specifiche o prezzo.

LG non è nuova nell’utilizzo di display OLED arrotolabili. Al CES 2019 infatti ha mostrato in anteprima la sua TV OLED R che scompare all’interno di un mobile sottostante grazie proprio alla proprietà di rotolamento dello schermo. La TV è arrivata solo di recente sul mercato coreano a prezzi davvero spropositati.

Ad ogni modo, c’è da dire che LG ha deciso di prendere una strada del tutto diversa rispetto ai suoi concorrenti più diretti Huawei e Samsung, che sono arrivati ormai alla seconda generazione di smartphone flessibili. Samsung addirittura avrebbe già finalizzato il design della sua terza generazione.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo smartphone arrotolabile, vi vogliamo ricordare di dare uno sguardo alla nostra recensione approfondita di LG Velvet, smartphone molto concreto e dal design molto particolare.

VIA FONTE