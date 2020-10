Huawei Mate 40 Pro ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Dopo una serie quasi interminabile di tira e molla fatti di rumor, indiscrezioni, situazioni politiche e commerciali instabili, finalmente la serie Huawei Mate 40 è stata presentata ufficialmente. Si tratta di tre distinti smartphone (Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+) anche se solo le versioni Pro arriveranno in Italia.

Huawei ha studiato questi smartphone come dei veri e propri top di gamma che equipaggiano solo il meglio che il mercato ha da offrire. E per Huawei il meglio inizia dal SoC Kirin 9000, definito “il primo e unico SoC 5G a 5 nanometri al mondo”, visto che sia il chip A14 Bionic di Apple continua ad avere il modem esterno al SoC (staremo a vedere con il Qualcomm Snapdragon 875).

Altra caratteristica fuori dall’ordinario è il comparto fotografico, caratterizzato da una tripla fotocamera posta ad anello che promette prestazioni mai viste prima.

Tra l’altro, l’unica differenza fra Huawei Mate 40 Pro e Pro+ la si trova proprio qui:

Dimensioni e peso: 162,9×75,5×9,1mm e 212g

162,9×75,5×9,1mm e 212g Display: OLED da 6,7″ 1344×2772, 456ppi, refresh rate 90Hz, frequenza campionamento 240Hz e curvatura di 88°

OLED da 6,7″ 1344×2772, 456ppi, refresh rate 90Hz, frequenza campionamento 240Hz e curvatura di 88° SoC: Kirin 9000

Kirin 9000 memoria: 8GB di RAM 256GB interna espandibile tramite NM Card fino a 256GB

Sensore delle impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display Dual SIM: ibrida

ibrida Connettività: 5G, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB-C, GPS L1/L5, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC

5G, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB-C, GPS L1/L5, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC Certificazione: IP68

IP68 Fotocamera anteriore: 13MP, f/2,4 sensore di profondità 3D

Fotocamere posteriori: 50MP Ultra Vision, f/1,9 20MP grandangolare, f/1,8 12MP tele, f/3,4 con zoom periscopico 5x, ibrido 10x, digitale 50x, OIS | Mate 40 Pro+: doppio teleobiettivo con zoom ibrido 20x e digitale 100x

Batteria: 4.400mAh con ricarica Huawei SuperCharge a 66W, ricarica Huawei SuperCharge wireless a 50W

4.400mAh con ricarica Huawei SuperCharge a 66W, ricarica Huawei SuperCharge wireless a 50W Extra: Modalità Desktop Wireless tramite WiFi Direct

Modalità Desktop Wireless tramite WiFi Direct OS: Android 10 con EMUI 11 (NO GMS)

Android 10 con EMUI 11 (NO GMS) colorazioni: ​Pro: Black, Mystic Silver Pro+: Ceramic Black, Ceramic White



In termini di prezzi e disponibilità, Huawei Mate 40 Pro è disponibile da oggi in preordine su Huawei Store al prezzo di 1.249€ con alcuni extra interessanti:

Huawei FreeBuds Pro

6 mesi di Huawei Music

3 mesi di Huawei Video

50GB di spazio extra su Huawei Cloud per un anno

Richard Yu, Executive Director e CEO di Huawei Consumer Business Group ha dichiarato:

“Ogni anno la serie HUAWEI Mate riunisce la tecnologia più entusiasmante in un’unica straordinaria gamma. È questo ciò che realmente definisce il DNA di Mate. Tutto questo è reso possibile dalla nostra dedizione all’innovazione. In questo momento storico senza precedenti, noi siamo sempre più impegnati per creare un futuro migliore, grazie alla nostra tecnologia che ha un impatto positivo e significativo sulle vite dei consumatori. In futuro, continueremo a lavorare al fianco dei nostri partner per portare ai consumatori una connettività senza soluzione di continuità del nostro ecosistema 1+8+N’’.