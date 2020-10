Google presenta Pixel 4a 5G, Pixel 5, Chromecast con Google TV e Nest Audio

Durante l’evento di ieri sera, Google ha tolto il velo su diversi prodotti hardware interessanti anche se poco sorprendenti visti i numerosi leak precedenti. Stiamo parlando degli smartphone Pixel 4a 5G e Pixel 5, di Chromecast con Google TV e dello smart speaker Nest Audio.

Google Pixel 4a 5G e Pixel 5

Un po’ come successo con Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, le differenze hardware fra i due nuovi Google Pixel sono veramente minime. Stesso SoC Qualcomm Snapdragon 765G, stesso comparto fotografico, stessa connettività e stesso sistema operativo con personalizzazioni extra.

Le differenze si limitano a un display più grande su Pixel 4a 5G (nonostante la batteria abbia una capacità inferiore) e alla presenza di 8 GB di RAM su Pixel 5 invece dei 6GB su Pixel 4a 5G. Insomma, Google non è che abbia fatto molto per rendere meno confusionaria la propria offerta.

Google Pixel 4a 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 153,9x74x8,2mm 168 grammi

Display: OLED da 6,2″ FHD+ 2340×1080 pixel, 19,5:9, 413ppi, HDR, refresh rate 60Hz, Corning Gorilla Glass 3

OLED da 6,2″ FHD+ 2340×1080 pixel, 19,5:9, 413ppi, HDR, refresh rate 60Hz, Corning Gorilla Glass 3 SoC: Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato

Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato Memorie: 6GB di RAM LPDDR4x 128GB interna non espandibile

Chip di sicurezza: Titan M

Titan M Connettività: 5G Sub-6 con supporto eSIM, WiFi 5 dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

5G Sub-6 con supporto eSIM, WiFi 5 dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo, QZSS Sensore delle impronte digitali capacitivo posteriore – Pixel Imprint

– Pixel Imprint Fotocamera anteriore: 8MP, f/2,0, FOV 83°, pixel da 1,12um, FF

8MP, f/2,0, FOV 83°, pixel da 1,12um, FF Fotocamere posteriori: 12,2MP Dual Pixel, f/1,7, OIS, EIS, pixel da 1,4um, FOV 77° 16MP grandangolare, FOV 107°, f/2,2, pixel da 1um

Batteria: 3.885mAh con ricarica 18W

3.885mAh con ricarica 18W Audio: speaker stereo, 2 microfoni

speaker stereo, 2 microfoni Sistema operativo: Android 11

Google Pixel 5 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 144,7×70,4x8mm 151 grammi

Display: OLED da 6″ FHD+ 2340×1080 pixel, 19,5:9, 413ppi, HDR, refresh rate 90Hz, Corning Gorilla Glass 6

OLED da 6″ FHD+ 2340×1080 pixel, 19,5:9, 413ppi, HDR, refresh rate 90Hz, Corning Gorilla Glass 6 SoC: Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato

Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato Memorie: 8GB di RAM LPDDR4x 128GB interna non espandibile

Chip di sicurezza: Titan M

Titan M Connettività: 5G Sub-6 con supporto eSIM, WiFi 5 dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

5G Sub-6 con supporto eSIM, WiFi 5 dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo, QZSS Sensore delle impronte digitali capacitivo posteriore – Pixel Imprint

– Pixel Imprint Fotocamera anteriore: 8MP, f/2,0, FOV 83°, pixel da 1,12um, FF

8MP, f/2,0, FOV 83°, pixel da 1,12um, FF Fotocamere posteriori: 12,2MP Dual Pixel, f/1,7, OIS, EIS, pixel da 1,4um, FOV 77° 16MP grandangolare, FOV 107°, f/2,2, pixel da 1um

Batteria: 4080mAh con ricarica 18W e supporto alla ricarica wireless

4080mAh con ricarica 18W e supporto alla ricarica wireless Audio: speaker stereo, 3 microfoni

speaker stereo, 3 microfoni Certificazione IP68

Sistema operativo: Android 11

Prezzi e disponibilità

Purtroppo, almeno per il momento, nessuno dei due modelli venga venduto in Italia. Negli USA tuttavia arriveranno a:

Pixel 5 a 699 dollari

Pixel 4a 5G a 499 dollari

Chromecast con Google TV

Sul fronte dell’intrattenimento sul grande schermo, è arrivata la nuova Chromecast con Google TV che va a rimpiazzare la Chromecast Ultra come dongle per la riproduzione 4K.

Oltre a essere la prima dotata di un vero e proprio telecomando, è anche la prima ad equipaggiare il nuovo sistema operativo Google TV, ovvero un’evoluzione di Android TV con alcune modifiche fondamentali.

La Chromecast in se è simile all’attuale generazione: è un dongle con cavo HDMI integrato che va connesso alla TV e a una fonte di alimentazione esterna (la porta USB delle TV non è capace di erogare abbastanza potenza).

Google ha pensato il nuovo OS come un aggregatore di contenuti: la home page principale di Google TV conterrà titoli estratti da tutti i tuoi servizi di streaming installati come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Trattandosi di un sistema operativo basato su Android TV, è possibile anche continuare a utilizzare il sistema di trasmissione Cast per trasmettere in streaming i contenuti dalla rete, così come usare la modalità Ambient per trasformare la TV in una gigantesca cornice digitale.

Stranamente in Italia è disponibile a 69,99 euro mentre negli USA lo è per 49,99 dollari.

Google Nest Audio

Infine troviamo anche il sostituto dell’orginale Google Home, primo smart speaker lanciato dall’azienda americana. ChiamatoNest Audio, ha una forma simile al Google Home Max anche se è pensato per stare in verticale. Inoltre, è un altoparlante rivestito in tessuto simile al Nest Mini.

Al cuore del nuovo Nest Audio trova spazio un suono migliore e più potente, così come processore per l’elaborazione più performante.

Secondo Google, il nuovo Nest Audio ha un tweeter da 19 mm e un mid-woofer da 75 mm, il che si tradurrà in “un suono più pieno, più chiaro e più naturale”. Apparentemente ha anche il 50% in più di bassi e il 75% in più di volume rispetto al suo predecessore.

In termini hardware, il nuovo smart speaker ha tre microfoni a campo lontano e un processore quad-core A53 da 1,8 GHz più un motore hardware ML ad alte prestazioni.

Google Nest Audio sarà disponibile da ottobre 2020 al prezzo di 99,99 euro sia presso il Google Store che presso le principali catene di elettronica.