Come guardare la presentazione di Pixel 5, Google TV e Nest Audio in diretta streaming

Dopo aver fallito miseramente nel tenere segreti i nuovi prodotti hardware su cui ha lavorato (uno addirittura è in vendita in alcuni negozi ancor prima della presentazione), Google presenterà ufficialmente (e in diretta streaming) il Pixel 4a 5G, il Pixel 5, il Nest Audio e la nuova Chromecast con Google TV stasera.

Trattandosi di un evento senza la presenza di pubblico per via delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19, Google ha deciso di trasmettere l’intero evento “Launch Night In” in diretta streaming sulla piattaforma di YouTube. L’evento è previsto per stasera 30 settembre alle ore 20.00 (ora italiana).

Volendo fare una rapida disamina sui prodotti attesi, il Pixel 4a 5G sarà una versione migliorata dell’attuale modello dotata di modem 5G; il Pixel 5 dovrebbe essere il modello top di gamma per il 2020 di Google ma in realtà sarà un medio gamma con lo Snapdragon 765G; il Nest Audio è il primo vero aggiornamento hardware dell’originale Google Home; la Chromecast con Google TV è un dongle multimediale dotato di telecomando.

Nel caso foste interessati a scoprire (nel caso le indiscrezioni e le informazioni leaked non vi avessero già dato un’idea di come sono i nuovi prodotti) che cosa Google ha in serbo per gli utenti sul finire dell’anno, qui di seguito vi lasciamo il player di YouTube già sintonizzato sulla diretta streaming (il video si avvierà pochi minuti prima dell’inizio).

Data la propensione alle fughe di notizie, pensiamo di sapere tutto quello che c’è da sapere sugli annunci che farà Google. Nella maggior parte dei casi non c’è nulla più da aggiungere ma a volte c’è anche un’altra cosa che non ci aspettavamo. Chiaramente speriamo che questa sia una di quelle occasioni.