DJI presenta OM4, nuovo gimbal stabilizzante per smartphone

DJI può essere meglio conosciuto per i suoi droni aerei, ma l’azienda ha anche avuto un grande successo realizzando gimbal (stabilizzatori portatili) per fotocamere e smartphone. Nelle scorse ore, alla linea DJI Osmo Mobile di gimbal per smartphone si è aggiunta una nuova generazione, chiamata semplicemente OM4.

DJI OM4 vanta un nuovo sistema di aggancio per gli smartphone pensato per essere quanto più istantaneo possibile, oltre a motori aggiornati e un design ripiegato più compatto.

La caratteristica principale dell’OM4 è il nuovo sistema di aggancio rapido che accoppia un supporto magnetico per lo smartphone con un design pieghevole che lo rende immediatamente pronto per l’uso.

Nello specifico, si possono usare un morsetto metallico leggero allo smartphone oppure un supporto magnetico con aggancio ad anello integrato.

Osmo Mobile 3 era già abbastanza potente, ma i motori di DJI OM4 sono stati aggiornati in modo da poter sostenere ancora più peso. La durata della batteria di OM4 è stimata in 15 ore di utilizzo continuato e, fra l’altro, può anche essere utilizzata come power bank per il telefono o altri piccoli dispositivi.

Le novità però non si fermano all’hardware. Diverse modalità intelligenti sono disponibili nell’app DJI Mimo, fra cui ActiveTrack 3.0 per seguire gli oggetti mentre si muovono in una scena e una modalità di controllo delle gesture aeree che reagisce al movimento delle mani in modo da poter scattare una foto mentre si è davanti alla fotocamera (funzione simile a quella presente nei droni).

Le modalità pre-programmate includono: DynamicZoom, timelapse, motionlapse, hyperlapse, rallentatore, modalità sport, panorami e spin shot. C’è anche una modalità storia con diversi modelli che includono musica ed effetti di colore, così si può mettere insieme rapidamente un video da condividere con gli amici.

Nel caso foste interessati, il nuovo DJI OM4 è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 149 euro.