OnePlus One risorge con Android 10 grazie a LineageOS 17.1 | Download e Guida

Lanciato ufficialmente sei anni fa come un flagship killer dal super rapporto qualità prezzo, OnePlus One è rimasto certamente nel cuore di molti sviluppatori che, sin dal lancio, hanno deciso di supportarlo attivamente. Ed ecco allora che, grazie al team di sviluppo di LineageOS, per OnePlus One è disponibile una Custom ROM basata su Android 10.

Ci teniamo a ricordare che LinageOS è un progetto open source. Anche se moltissime versioni non ufficiali di LineageOS 17.1 basate su Android 10 sono disponibili da mesi (proprio perché chiunque può scaricare il codice e modificarlo adattandolo alle proprie esigenze), il team di sviluppo ufficiale è solo da qualche settimana che si sta approcciando al rilascio delle versioni “ufficiali”.

Nel momento in cui scriviamo l’articolo la build di LineageOS 17.1 basata su Android 10 per OnePlus One non è stata ancora messa a disposizione per il download ma dovrebbe trattarsi di una questione di qualche ora.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati, qui di seguito vi lasciamo sia la guida all’installazione che il link della pagina in cui troverete la build di LineageOS 17.1 per OnePlus One.

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 17.1 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip e le Google Apps in formato .zip

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

È bene ricordare che l’installazione di una Custom ROM e il precedente sblocco del bootloader e installazione di una recovery custom vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore, cosa che però evidentemente non ha molta importanza visto che OnePlus One è stato lanciato sei anni fa.

VIA