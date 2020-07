Samsung Galaxy Z Flip 5G ufficiale: specifiche e prezzi

Esattamente come previsto, Samsung ha aggiornato il suo Galaxy Z Flip con l’aggiunta di un modem 5G e di un SoC più prestante. In generale però, ci troviamo di fronte allo stesso smartphone lanciato qualche mese fa a 1500 euro.

Le uniche novità dunque sono rappresentate dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865+ al posto dello Snapdragon 855+, del modem 5G (supporta solo le frequenze sub-6GHz, non quelle millimetriche) e di una scocca di 0,1 millimetri più spessa (probabilmente ciò è dovuta alla configurazione più complessa delle antenne 5G).

Per il resto, il Galaxy Z Flip 5G di Samsung racchiude quello che sembra lo stesso display OLED pieghevole in vetro con rivestimento in polimero, lo stesso “display cover” troppo piccolo, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, la stessa batteria da 3.300 mAh e fotocamere identiche: un sensore primario da 12MP f / 1.8 e un sensore da 12MP f / 2.2 con obiettivo ultra grandangolare, con un sensore frontale da 10MP f / 2.4.

L’aggiornamento del SoC implica anche il supporto al Wi-Fi 6, ma il resto della scheda tecnica dovrebbe essere identica. Potrebbe avere uno schermo pieghevole, ma non esiste ancora un sensore di impronte digitali nel display. Invece, il sensore capacitivo è ancora una volta montato lateralmente.

Quando si tratta di software, Samsung Galaxy Z Flip 5G racchiude la One UI 2.5 non ancora rilasciata. Sappiamo che dovrebbe consentire di utilizzare finalmente i launcher di terze parti insieme alla navigazione gestuale, ma sono state scoperte anche alcune altre modifiche alla fotocamera come delle nuove funzionalità per i “video professionali”. Sono incluse anche alcune modifiche per il multitasking e per la funzione Dual App.

Purtroppo non abbiamo ancora informazioni circa un rilascio in Italia ma, negli USA, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile dal 7 agosto al prezzo di 1.450 dollari (70 dollari in più rispetto al modello originale).

