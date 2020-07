Lenovo Legion Phone Duel ufficiale: look tamarro, specifiche super e fotocamera pop-up laterale

Per il suo primo smartphone da gaming, Lenovo ha deciso di adottare alcune decisioni di design abbastanza particolari e che forse non a tutti piaceranno. Lo smartphone in questione è il Lenovo Legion Phone Duel ed, essenzialmente, ha tre caratteristiche chiave:

Scheda tecnica da assoluto top di gamma con il miglior hardware disponibile ad oggi sul mercato;

Estetica molto “tamarra” in pieno stile gaming;

Fotocamera anteriore pop-up posta sul bordo laterale e pensata per lo streaming videoludico in orizzontale su Twitch, YouTube o altre piattaforme.

Per quanto riguarda proprio questa fotocamera pop-up, si tratta del primo smartphone in assoluto che adotta un approccio del genere.

Tra l’altro, per spingere gli utenti a utilizzare lo smartphone in orizzontale, Lenovo ha apportato anche delle modifiche alla propria ROM per meglio ottimizzarla in landscape. Non sappiamo però se i selfie sarà possibile scattarli anche in verticale come siamo abituati a fare oppure se solo in orizzontale.

Il resto del comparto fotografico del Lenovo Legion Phone Duel non è il massimo (cosa su cui lo smartphone non si concentra), adottando un modulo a doppia fotocamera posteriore costituito da un sensore da 64 megapixel abbinato a un obiettivo con apertura f / 1.89 e una fotocamera ultrawide da 16 megapixel con un campo visivo di 120 gradi.

Molto interessante poi la decisione di integrare due diverse batterie da 2500 mAh per ottimizzare il sistema di ricarica rapido da 90W e permettere un miglior raffreddamento delle componenti.

Per il resto, ci troviamo di fronte a uno smartphone dotato di:

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

Display AMOLED da 6,59 pollici, formato 19,5:9, risoluzione 2340 x 1080 pixel e 144 Hz di refresh rate

Connettività 5G

Memoria: RAM: 8, 12 o 16 GB LPPDR5 Storage: 128, 256 o 512 GB USF 3.0

Batteria: doppia, ciascuna da 2500 mAh, per un totale di 5000 mAh con supporto alla ricarica turbo da 90W

Fotocamera Frontale da 20 MP Posteriore da 64 MP + ultra grandangolare da 20 MP

Connettività: Wi-Fi — 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS)

Altre caratteristiche: Speaker stereo con AWINIC 88264 Quattro microfoni Sensori ultrasonici per il gaming 2 porte USB-C (ricarica + uscita video)



Prezzi

Per adesso il Lenovo Legion Phone Duel è stato annunciato solo in Cina dove sta venendo proposto a: