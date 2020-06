Huawei pubblica la roadmap di aggiornamento alla EMUI 10.1

Nonostante l’impossibilità di accedere ai Google Play Services e le iniziali voci dello sviluppo di un sistema operativo proprietario da porre in competizione con Android e iOS, Huawei sta continuando a usare il sistema operativo del robottino verde con enorme successo. A questo proposito, vi segnaliamo che ha Huawei ha condiviso la roadmap per il rilascio della nuova EMUI 10.1 (e della MagicUI 3.1, la versione pensata per gli smartphone Honor) in versione Globale.

Per chi non lo sapesse, la EMUI 10.1 perfeziona alcuni aspetti dell’interfaccia utente e della UX introdotti con la EMUI 10, come nuove opzioni a tema per l’always on display, più animazioni di sblocco mediante impronte digitali e miglioramenti della fluidità dell’interfaccia utente. Anche se l’aggiornamento alla EMUI 10.1 non è un major update, ci sono anche nuove funzionalità di grande spessore come il supporto multi-window, MeeTime (servizio di video chat in stile Google Duo e FaceTime), il suo assistente vocale Celia e altro ancora.

Ad ogni modo, i seguenti smartphone e tablet riceveranno l’aggiornamento OTA alle EMUI 10.1 a partire da fine giugno:

P30

P30 Pro

Mate 20

Mate 20 Pro

Porsche Design Mate 20 RS

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

nova 5t

Mate Xs

P40 lite

nova 7i

Mate 30

Mate 30 Pro

Mate 3o Pro 5G

MatePad Pro

MediaPad M6 10.8″

Con la stessa tempistica, la MagicUI 3.1 verrà rilasciata su:

View 30 Pro

20

20 Pro

View20

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Huawei P40 Pro+ con zoom 10X e ricarica wireless 40W è stato lanciato ufficialmente in Italia ad un prezzo da capogiro. Scoprite le specifiche e il prezzo esatto nel nostro articolo dedicato.

VIA FONTE