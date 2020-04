Top 5 Settimana 15 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 15 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 15 2020 parlando di aggiornamenti di sicurezza. Anche se con qualche giorno di ritardo rispetto al mese di marzo, gli sviluppatori di Google hanno provveduto a rilasciate l’aggiornamento di aprile 2020 per gli smartphone Pixel. Tutto regolare.

Gli sviluppatori di Netflix hanno appena rilasciato un aggiornamento generale al servizio che permette di offrire agli utenti più controlli su chi può accedere ai vari profili che vengono creati grazie all’uso di un PIN. Anche se questa funzione nasce con lo scopo di personalizzare l’esperienza visiva per i bambini, sarà molto apprezzata anche da chi condivide il proprio account con amici e parenti che non potranno visualizzare la cronologia dei nostri contenuti e non potranno visualizzare contenuti dal nostro profilo personale.

Google Play Music sarà sostituito da YouTube Music. Ormai lo si sa da mesi, ma per qualche motivo Google sta prolungando inutilmente un passaggio che sembra ormai inevitabile. L’ultimo piccolo passo in questa operazione sembra essere l’impossibilità di effettuare il rinnovo automatico del piano a pagamento. In realtà visto che questo problema si è presentato solo ad alcuni utenti potrebbe trattarsi di un bug, ma ciò non toglie che YouTube Music è il futuro.

Samsung ha dichiarato ai colleghi di SamMobile che l’assistente digitale S Voice verrà sospeso il 1° giugno 2020. Decisione che non dovrebbe sorprenderci visto che Bixby è ormai sul mercato da qualche anno, ma alcuni dispositivi rischiano di rimanere senza assistente vocale nei prossimi mesi.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 15 2020 con due mesi in regalo di Google Stadia.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 16 2020.