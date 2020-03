Google Pixel 4a mostrato in un video hands-on completo: caratteristiche e design

Le misure di sicurezza che Google impiega nei mesi che precedono la presentazione di un proprio smartphone non sono mai state molto buone, tanto che informazioni leaked sulle caratteristiche, sul design e persino video hands-on si sono sempre fatti strada in rete. Con il Google Pixel 4a la cosa non è cambiata, dal momento che in rete è stato caricato un video hands-on completo da uno youtuber cubano.

Ci sono molte nuove informazioni da snocciolare dai 6 minuti di video hands-on. Innanzitutto, la costruzione del Pixel 4a è simile a quella di Pixel 3a in quanto la parte posteriore è in plastica e presenta uno scanner di impronte digitali centrato. La protuberanza quadrata della fotocamera ha lo scopo di imitare il Pixel 4, ma è più piccola e presenta solo una fotocamera da 12 MP e un flash.

La parte anteriore del dispositivo è dove le cose diventano più interessanti. Google Pixel 4a è il primo modello della serie ad essere dotato di un display con foro. Esso si trova nell’angolo in alto a sinistra e ospita la fotocamera frontale da 8 MP.

Il display ha una diagonale di 5,81 pollici e una risoluzione 1080 × 2340 con frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il video non menziona alcun dettaglio sulla possibile presenza di una versione XL.

Immergendosi nel dispositivo troviamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 730, di 6 GB di RAM e di 64 GB di spazio di archiviazione (chiaramente non espandibile, come da tradizione Google). Il Pixel 4a ha una batteria da 3.080 mAh che dovrebbe garantire si di arrivare a sera senza problemi ma non di raggiungere un livello di autonomia simile a quello dei concorrenti di fascia media.

Alcune delle altre specifiche includono una porta USB-C, supporto dual-SIM e un jack per cuffie. Il dispositivo non ha il logo di Google sul retro, il che indica che ci troviamo di fronte a un modello di pre-produzione. Lo sfondo sul dispositivo è viola, quindi potremmo vedere di nuovo una colorazione viola.

VIA FONTE