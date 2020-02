Google Duo sta per introdurre le trascrizioni delle video chiamate

Durante la presentazione del Pixel 4 dello scorso ottobre, Google mostrò con entusiasmo la funzione “Live Caption”, grazie alla quale generare automaticamente e in locale dei sottotitoli su qualunque video fosse in esecuzione. Questo concetto sembra che stia venendo portato su un nuovo livello: alcuni screenshot di una versione non ancora rilasciata di Google Duo mostrano la possibilità di creare delle trascrizioni di tutte le video chiamate e di tutti i video messaggi.

Google Duo is working on messages transcription pic.twitter.com/kEltrIKULj — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 27, 2020

Come potete vedere, sembra che sarà possibile salvare le video chiamate e i video messaggi nella memoria del sistema con un solo interruttore. L’altra opzione consente a Google di elaborare (ma non conservare) il contenuto audio dei messaggi in modo da poter generare le trascrizioni. Precisiamo che questa opzione si avvale dei server Google e non di un sistema locale come avviene sui Pixel 4. Inoltre, non stiamo parlando di video chiamate in fase di svolgimento ma solo di clip registrate: trascrivere qualsiasi audio in tempo reale richiederebbe tonnellate di potenza del server.

Al momento non abbiamo alcuna informazione concreta su quando questa opzione potrebbe venir abilitata a tutti coloro che utilizzano Google Duo. Certo è che, a differenza di Hangouts e Google Allo, il colosso americano sembra aver trovato la quadra con Google Duo, tanto da aver trovato anche un accordo con Samsung per pre-impostare il servizio all’interno dell’app Messaggi.

