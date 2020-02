Le super specifiche di LG V60 ThinQ

LG V60 ThinQ è il nuovo smartphone top di gamma che sarebbe dovuto venir presentato al MWC 2020 di Barcellona se LG non avesse deciso di non partecipare per via precauzionale contro il coronavirus. La presentazione a questo punto potrebbe avvenire solo attraverso un video online oppure direttamente a un altro evento.

Pur non sapendolo ancora, in rete abbiamo scoperto tante nuove indicazioni relative alle sue caratteristiche tecniche, grazie alle quali farà un salto in avanti rispetto al già ottimo LG V50 ThinQ (qui la nostra recensione). In particolare, il leaker Evan Blass ha pubblicato un paio di immagini promozionali LG per il telefono che rivelano alcune informazioni sulle specifiche e sul design.

Dalla prima immagine che vedete qui in alto abbiamo appreso che LG V60 ThinQ integra una batteria con capacità di 5000 mAh (stranamente è la stessa capacità prevista per la batteria del Galaxy S20 Ultra 5G di Samsung). Dalla stessa immagine abbiamo appreso che LG V60 ThinQ sarà dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm, altoparlanti nella parte inferiore e una porta USB Type-C.

La seconda immagine invece ci mostra che all’appello sono presenti anche quattro microfoni e una configurazione fotografica quadrupla sul retro. Tra l’altro, non vedendo traccia del sensore di impronte, immaginiamo che ne utilizzerà uno sotto il display (magari il 3D Sonic Max di Qualcomm, vista la presenza anche del SoC Snapdragon 865).

Fra le altre caratteristiche probabili ma di cui non abbiamo ancora una certezza troviamo uno schermo piatto da 6,7 ​​pollici a 6,9 pollici con notch a U nella parte centrale e l’assenza della tecnologia Hand ID che abbiamo visto su LG G8.

VIA FONTE