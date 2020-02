OPPO Find X2 al MWC 2020 con Snapdragon 865 e display 2K a 120 Hz

Con il MWC 2020 che prenderà il via a Barcellona fra pochi giorni, ​​ci sono molti nuovi ed eccitanti dispositivi che verranno presentati alla fiera (nonostante LG e ZTE saranno assenti). Uno dei grandi marchi di smartphone che terrà una conferenza tutta propria è OPPO, le cui attese girano intorno al nuovo smartphone top di gamma OPPO Find X2.

OPPO ha confermato che lancerà OPPO Find X2 il 22 febbraio a Barcellona, ​​pochi giorni prima dell’inizio ufficiale dell’evento. Anche se non c’è ancora un’enorme quantità di informazioni confermate su OPPO Find X2, sappiamo che recentemente è stato certificato dal NBTC.

Nessuna delle sue specifiche è stata rivelata, sebbene il noto leaker Ice Universe abbia suggerito che il dispositivo sfoggerà un pannello AMOLED con risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz e una ricarica SuperVOOC da 65 watt.

Sappiamo anche che sarà dotato di un nuovo sensore di immagine di Sony dotato di una nuova soluzione con obiettivo su chip 2 × 2, che permette di avere la tecnologia “All Pixel PDAF omnidirezionale”. Questa tecnologia migliora le prestazioni complessive della messa a fuoco da parte della struttura delle microlenti. Questa tecnologia la si dovrà abbinare alla partnership pluriennale dell’azienda con Pixelworks per una tecnologia di visualizzazione di qualità superiore, avendo una ricetta per un’eccellente piattaforma per i creator.

In particolare, la piattaforma Iris 5 Visual ha alcune funzioni interessanti come la possibilità di riprodurre video con frequenze di aggiornamento più elevate utilizzando MEMC (stima del movimento e compensazione del movimento) o di regolare in modo dinamico la luminosità e il tono del display per adattarsi all’illuminazione ambientale.

Infine, OPPO Find X2 presenterà il nuovo Qualcomm Snapdragon 865, rendendolo uno dei primi dispositivi dell’anno ad averlo (i primi due dovrebbero essere Xiaomi Mi 10 e Galaxy S20).

VIA