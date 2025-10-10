Ho già sottolineato l’importanza di utilizzare una luce posteriore e una anteriore sulle bici in un recente articolo. Ho anche realizzato una serie di recensioni su alcuni modelli davvero validi. Tuttavia, in molti vi siete lamentati del fatto che hanno un costo abbastanza elevato. Ebbene, nonostante sulla sicurezza non si dovrebbe mai risparmiare, oggi vi voglio presentare una luce anteriore per bicicletta che ha delle caratteristiche più che sufficienti ma anche un prezzo decisamente abbordabile: solamente 10 euro.

Sviluppata dall’azienda Mangeleyes, si tratta di una luce anteriore per bici ha una luminosità massima di 1000 lumen, per cui più che sufficiente per illuminare in maniera ottimale la strada davanti. Allo stesso modo, grazie a una batteria da 4800 mAh garantisce un’autonomia non indifferente che va dalle 3 ore a massima intensità alle 15 ore in modalità Eco.

A differenza della Knog Blinder 1300 di cui vi ho parlato ieri, questa lampada Mangeleyes ha un sistema di aggancio che è sia semplice che efficace: al posto di una fascia in silicone elastica utilizza un morsetto con aggancio a vite che rende tutto molto più solido e a prova di caduta derivante da buche o dossi della strada.

Utilizzare le luci anteriori e posteriori durante le uscite in bicicletta è un aspetto spesso sottovalutato, ma in realtà rappresenta una delle misure di sicurezza più importanti per chi pedala. E considerando che bastano appena pochi euro per portarsi a casa una luce di qualità discreta, non dovrebbero esserci più scuse al riguardo. Tra l’altro, esistono anche normative che regolamentano l’uso delle luci in bicicletta. In diversi paesi, tra cui l’Italia, è obbligatorio dotare la bicicletta di luci anteriori e posteriori quando si circola dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità.