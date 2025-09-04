SwitchBot continua nella sua marcia inarrestabile nell’essere sempre all’avanguardia in termini tecnologici con prodotti legati alla sicurezza, alla smart home e all’intelligenza artificiale. In occasione della fiera berlinese dell’IFA 2025, SwitchBot ha annunciato il lancio di diversi nuovi prodotti che alzano ulteriormente l’asticella nel connubio fra smart home e IA.

SwitchBot Hub AI

Combinando la computer vision con i modelli LLM basati sull’IA nasce lo SwitchBot Hub AI, il primo hub edge per smart home dotato di intelligenza artificiale a modello linguistico visivo in grado di interpretare gli eventi visivamente e combinare i risultati in varie automazioni.

Associato a una delle videocamere di sicurezza dell’azienda o al videocampanello smart, può comprendere gli eventi e sintetizzarli in testo, utilizzando il tutto come trigger per l’automazione domestica. Inoltre, supporta la ricerca testuale (ad esempio: “Mostrami dove ho lasciato il telefono”) e fornisce riepiloghi giornalieri degli eventi tramite l’app SwitchBot.

Con 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB), conserva i filmati localmente, evitando costi aggiuntivi e rischi per la privacy. Il tutto poi supportando i moderni standard di connettività Matter Over Bridge, Wi-Fi dual-band e Bluetooth esteso.

SwitchBot AI Pet

Lo SwitchBot AI Pet, noto anche come KATA Friends Series, è un robot peluche progettato per la compagnia dei più piccoli. Riconosce la famiglia, reagisce ai gesti e alle emozioni e manifesta reazioni come felicità, tristezza o gelosia. Nel tempo, impara le routine e ricordi, diventando una presenza domestica coinvolgente e in evoluzione.

Se gli altri prodotti SwitchBot semplificano la vita quotidiana attraverso automazione e controllo smart, questo peluche IA risponde invece ai bisogni emotivi. Potrebbe sembrare un po’ spaventoso a pensarci (soprattutto per chi non appartiene alla Gen Z) ma questo è pensato per essere son è solo un robot con IA: è un amico, un confidente e un nuovo membro della famiglia, sempre presente quando serve.

SwitchBot AI Art Frame

Il prodotto che ci ha sorpreso maggiormente però è la SwitchBot AI Art Frame che utilizza la tecnologia E Ink Spectra 6 a colori per visualizzare opere d’arte, fotografie e immagini generate dall’intelligenza artificiale con una qualità vivida e simile alla carta.

Per interagire con la cornice digitale è possibile creare contenuti visivi semplicemente immettendo comandi testuali o caricando immagini di riferimento tramite l’app SwitchBot, la quale utilizza un modello IA locale per la generazione delle immagini. La cornice è disponibile in tre formati (18,5 cm, 33,8 cm e 80 cm) e può essere collocata su scrivanie, pareti o supporti, sia in orientamento verticale che orizzontale.

Trattandosi di un display di tipo e-ink che non consuma nessuna energia elettrica quando non cambia la visualizzazione del display, la durata della batteria (comunque ricaricabile) è di fino a due anni.

Acemate Tennis Robot

Per ultimo abbiamo voluto lasciare il prodotto più inusuale e forse l’unico a non essere pensato per tutti ma solo per chi aspira a diventare un nuovo Jannik Sinner. É l’Acemate Tennis Robot, il primo robot da tennis con IA al mondo in grado di ricreare veri scambi di gioco.

Si tratta di una macchina lanciapalle ma, a differenza di quelle tradizionali che si limitano a ripetere colpi statici, Acemate utilizza due telecamere binoculari 4K e algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per monitorare servizi, risposte e scambi con precisione al centimetro, prevedere le traiettorie e rispondere in appena 0,15 secondi. Le sue quattro ruote Mecanum consentono movimenti a 360° con velocità fino a 5 m/s, permettendogli di coprire l’intero campo e restituire i colpi con una precisione realistica.

Le molteplici modalità di servizio, le 20 zone bersaglio programmabili e la possibilità di regolare effetto e velocità consentono di passare da scambi adatti ai principianti ad allenamenti di livello professionale. Con una capacità di 80 palline, una batteria da 6700 mAh che garantisce fino a tre ore di gioco continuo e la compatibilità con campi in cemento, terra battuta ed erba, Acemate offre un allenamento di livello professionale a qualsiasi giocatore, ovunque.