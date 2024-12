Pubblicato su Steam quache giorno fa, Dino-Ducks Dash è un nuovo gioco 2D dal ritmo frenetico e con livelli generati casualmente che abbiamo avuto l’occasione di provare con grande piacere.

Dino-Ducks Dash è il primo gioco della società indie belga Duckosaurus Games. Il gioco è un semplice runner 2D in cui cerchi di raccogliere più punti possibili. Tuttavia, non è tutto, nella tua ricerca del punteggio più alto possibile puoi essere aiutato dai tuoi amici tramite Co-Op. Non essere troppo veloce ad accettare aiuto, però, perché i tuoi amici potrebbero arruffare le piume a qualcuno e rendere il tuo viaggio più difficile con l’intenso PvP. Questo è il motivo per cui queste piccole anatre nascondono machete e altre armi nelle loro tute da dinosauro. Naturalmente, la violenza fisica non è l’unica tattica nell’arsenale di queste piccole anatre.

Stile grafico

Questo gioco trasuda fascino con il suo stile artistico eccentrico (un po’ come quello di Completely Stretchy). Giochi come delle anatre che indossano costumi da dinosauro, navigando in ambienti 2D colorati e da cartone animato pieni di pericoli come lava che cade, pterodattili e vulcani che esplodono. È assurdo, vibrante e meravigliosamente ridicolo.

La colonna sonora è funzionale e piacevole, ma non rivoluzionaria. Non che tu te ne accorga: è probabile che sarai troppo impegnato a ridere degli spettacolari fallimenti dei tuoi amici o della tua inevitabile fine.

Il gameplay di Dino-Ducks Dash

Il gameplay è semplice: mantieni in vita il tuo adorabile papero travestito da dinosauro il più a lungo possibile mentre il livello scorre all’infinito. Salta, scatta e raccogli oggetti come motoseghe, martelli e coltelli (perché, ovviamente, è ciò di cui hanno bisogno i paperi vestiti da dinosauro per sopravvivere). Usa questi strumenti per respingere i nemici e aumentare il tuo punteggio.

Ogni livello è generato casualmente, mantenendo l’esperienza fresca. Ma non sentirti troppo a tuo agio: il gioco ama mettere il bastone fra le ruote. Un momento stai saltando sopra le fosse e quello dopo, un vulcano erutta, facendo piovere magma incandescente e letale. Oh, e non dimenticare le visite casuali di enormi alberi e draghi arrabbiati.

Fallire in modalità giocatore singolo termina immediatamente la corsa, ma in modalità cooperativa è un’altra storia. Finché un giocatore sopravvive, i paperi sconfitti possono rigenerarsi nelle uova, dando a tutti una possibilità di combattere. Ma non prenderla sul personale se qualcuno ti spinge nell’abisso: consideralo una prova di amicizia.

Modalità multigiocatore

Sebbene giocare e passare il tempo Dino-Ducks Dash in modalità single player sia appagante, brilla di più in modalità cooperativa. La piattaforma caotica e imprevedibile diventa esilarante da morire dal ridere quando vi spingete tutti per sopravvivere. Lavorerete insieme per ottenere un punteggio alto o “accidentalmente” butterete un amico in una fossa?

Il multigiocatore introduce anche una modalità last-man-standing e deathmatch, in cui la civiltà va a farsi benedire mentre cercate di sopravvivere ai vostri amici. Qualunque modalità scegliate, il divertimento sta nel caos che create.

Conclusione

Dino-Ducks Dash è un gioco abbastanza semplice nel concetto che però permette di avere ore e ore di divertimento frenetico, soprattutto se giocato in modalità multigiocatore. Da questo punto di vista assomiglia molto allo stile videoludico della serie Super Mario Bros.

Il tutto con dei requisiti hardware molto bassi (è richiesta una Intel HD Graphics 4000 presente nei PC degli ultimi 15 anni) che rendono Dino-Ducks Dash perfetto da giocare anche sui mini PC più economici. A mio avviso la software house potrebbe benissimo realizzare un porting per il mobile, aumentando ulteriormente la portata.