C’è qualcosa che mi attrae sempre nei giochi strani e bizzarri che sono solo pensati per essere un po’ folli. Sai, i giochi con i personaggi più strani, con i nomi e i design più bizzarri, una storia che ha appena senso e tutto sembra uscito direttamente dal sogno febbrile di un bambino di 8 anni (come Psychonauts). Se ti piacciono questi giochi tanto quanto a me, lascia che ti presenti la mia recensione di Completely Stretchy. Sviluppato da Warp Digital, questo gioco platform in prima persona è pieno di alcuni dei personaggi più strani e divertenti che abbia mai visto in un gioco e, sebbene ne ami il fascino, alcuni problemi impediscono che sia un gioco imperdibile.

Il titolo è disponibile in esclusiva su PC e, viste le richieste modifiche in termini di risorse, è giocabile senza problemi anche su Steam Deck e sui mini PC di base.

Il guaio da imbranato

Giochi come apprendista alla Elektro Factory, dove il Dr. Gimble, un classico boss “delega tutto”, ti chiede di premere grandi pulsanti rossi e girare valvole. Come prevedibile, le cose vanno male, scatenando piccole creature dagli occhi elettrici chiamate Elecktros. Oltre a ciò, sei stato trasformato in una persona blu elastica con braccia allungate ed elastiche.

Invece di riparare le cose da solo, il Dr. Gimble ti manda in missione per recuperare l’Elecktros. La trama del gioco è spensierata e adatta alle famiglie, non presenta violenza e offre molte opportunità ai giocatori di interagire (o meno) con la tradizione. Puoi concentrarti sulla raccolta di Elecktros o prenderti del tempo per esplorare e chiacchierare con gli eccentrici PNG per scoprire di più sul mondo. All’inizio del gioco, le Grombi Isles sono piuttosto pacifiche. C’è una protesta in corso che blocca certe strade, terminata la quale puoi esplorare tutto quello che vuoi.

Uno Spider-Man bizzarro e tutto blu

Ecco perché la parte migliore di Completely Stretchy è semplicemente il gameplay e il movimento. Utilizzi le tue potenti braccia per dondolarti e lanciarti in giro per il mondo, arrampicandoti e lanciandoti da qualsiasi cosa tu possa raggiungere. Puoi decidere di raggiungere la cima dell’edificio più grande dell’isola o invece cadere in profonde caverne per scoprirne i segreti, ma qualunque cosa tu faccia, il movimento migliora l’esperienza dandoti tutti gli strumenti e le abilità necessarie per attraversare qualsiasi luogo senza problemi. Il motore fisico e il flusso che deriva dal movimento assicurano che Completely Stretchy rimanga divertente, ma questo non significa che il gioco non abbia i suoi svantaggi.

Per prima cosa, la mancanza di una storia centralizzata significa che il gioco non ha davvero una direzione. Completely Stretchy è il gioco che crei tu, e ciò che intendo dire è che le missioni e l’avventura sono per lo più ciò che ti viene in mente, perché la maggior parte delle missioni secondarie sono fugaci e minori nella migliore delle ipotesi. Le isole, sebbene eccentriche, sono anche piuttosto vuote e prive di cose che catturino l’attenzione, cosa che ho trovato piuttosto sorprendente considerando le loro piccole dimensioni.

Nonostante vari edifici in cui entrare, cassetti e armadi da aprire, montagne da scalare, cascate dietro cui sbirciare, container in cui entrare… raramente c’è qualcosa di degno di nota da trovare. La maggior parte del tempo ti imbatterai in un Elektro o troverai qualche gag sciocca o riferimento alla cultura pop o, come accade il più delle volte, ed alle volte niente del tutto… I riferimenti potrebbero essere sufficienti a suscitare una rapida risatina, ma la battuta svanisce e quando ciò accade inizi a vedere Completely Stretchy come un’esperienza piuttosto vuota e limitata.

Ambientazioni folli ma trama fallace per Completely Stretchy

La combinazione di edifici art déco con piante e animali di plastilina ha creato un ambiente in cui è piacevole trascorrere del tempo. A ciò si aggiungono gli abitanti del gioco. Queste creature dagli occhi spalancati e con più arti possono essere leggermente inquietanti all’inizio, ma sono ben caratterizzate attraverso le loro interazioni e le situazioni in cui si sono cacciate.

Le missioni che questi personaggi ti danno, tuttavia, sono più un miscuglio. Per ogni divertente sfida o missione di attraversamento che prevede di essere rimpiccioliti da una strega e di dover aggiustare le zampe di un ragno per tornare alle dimensioni normali, c’è un’altra missione di recupero che prevede di trovare un numero X di cose sparse sulla mappa. È un peccato, perché esplorare queste mappe da soli può ricompensarti con divertenti segreti ed easter egg. Ma essere costretti a fare la tua decima caccia al tesoro quando hai già esplorato tutto è un po’ scoraggiante. Un po’ più di varietà in queste avrebbe fatto molto.

Onestamente, Completely Stretchy è esattamente ciò che pensavo sarebbe stato, ed è esattamente ciò che volevo che fosse. Sarà una sfida raccogliere tutti gli Elektros, ne sono sicuro, ma devo anche trovare alcuni oggetti dorati… Mi aggirerò per un po’ per le Grombie Isles.