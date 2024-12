Aaero 2 è il sequel di “Aaero” (2017), titolo acclamato dalla critica. Il gioco è stato completamente riprogettato da zero, tenendo in considerazione e cercando di soddisfare ogni singolo feedback ricevuto in seguito al primo capitolo. Il titolo è disponibile su PC (Steam) e Xbox.

Per coloro che non hanno mai avuto la possibilità di giocare al primo, Aaero è un gioco ritmico su rotaie in cui controlli una nave che vola attraverso una varietà di ambienti fantascientifici mentre una colonna sonora pompante suona in sottofondo. Man mano che avanzi nel livello, il tuo obiettivo è cavalcare una serie di nastri musicali nel modo più accurato possibile, e questi nastri sono costruiti per abbinarsi a determinati elementi della canzone, come un sintetizzatore, una chitarra o una linea vocale.

Aaero 2 è il sequel atteso da tempo: sono passati ben sette anni, e per farlo arrivare al traguardo è stata necessaria anche una campagna Indiegogo. Tutto è stato ricostruito da zero e sono stati ascoltati i feedback dell’originale. L’etichetta canadese di musica electro dance Monstercat fornisce la musica questa volta, con la maggior parte delle tracce che rientrano nella categoria dubstep (niente musica realizzata con l’IA). Mentre il concetto di base è lo stesso, il sistema di combattimento è stato ampliato e rifinito, e questo impedisce ai giocatori di ritorno di entrare e sfrecciare. Tutti coloro che ci proveranno dovranno padroneggiare le nuove meccaniche.

Nel corso del gioco, volerai attraverso una serie di ambienti nella tua astronave. L’obiettivo è quello di finire la canzone con il punteggio migliore possibile. Ma farlo è sicuramente parte della sfida.

Gameplay accattivante e ritmato

Aaero 2 funziona in due segmenti generali. Il primo è seguire una linea illuminata al neon di colore simile alla tua astronave. Può cambiare direzione rapidamente, ma grazie al fantastico controllo analogico, di solito riesci a seguirla senza problemi. Le prime canzoni ti introducono alle meccaniche in modo che tu possa comprenderle. Ma quelle successive? Preparati a una curva di difficoltà ben bilanciata. È qui che entrano in gioco i controlli reattivi della nave. Per la maggior parte, questo significa continuare lungo un nastro di luce, tracciando la tua strada attraverso i vari mondi, potenziando l’energia trovata nella musica che martella. Mantieni quella nave sulla retta via e guadagnerai punti, costruendo combo man mano che procedi. Allontanati da quel nastro musicale e l’astronave si fermerà lentamente ma inesorabilmente, portandoti a fallire il livello.

Il secondo segmento riguarda lo sparo e il movimento dell’astronave. A volte dovrai schivare oggetti nell’ambiente. E poi compaiono i nemici e dovrai prenderli di mira con laser e armi da fuoco. Il modo in cui bilanci le due cose è in realtà molto buono e un bel miglioramento rispetto al primo gioco. La pistola può facilmente surriscaldarsi, costringendoti a reagire rapidamente con i missili. Ma trovare un giusto equilibrio tra le due? Beatitudine assoluta, per non parlare di un punteggio più alto.

La modalità cooperativa si distingue notevolmente con Aaero2. Puoi giocare insieme a un amico in modalità cooperativa o tentare la fortuna in modo competitivo con il PvP. Entrambe funzionano molto bene e ti spingono a spingere per un punteggio più alto. Tuttavia, la modalità locale è la migliore. Sebbene il gioco abbia una modalità online, può volerci un’eternità per trovare una partita solida. Ma giocare insieme a un amico e coordinarsi sulle note perfette di una canzone? Non c’è niente di meglio.

Oltre a ciò, Aaero2 ha altre funzionalità aggiuntive. Ovviamente ci sono classifiche se hai voglia di andare a caccia di punteggi. Le prestazioni sono classificate su cinque stelle e ogni livello ha una classifica online. Ottenere una valutazione di due o anche tre stelle non è troppo difficile, almeno nella difficoltà Normale predefinita, ma per ottenere quattro o cinque stelle è necessario un movimento molto preciso mentre si cavalca il nastro, insieme a numerosi tiri perfetti, il 100% dei nemici abbattuti e nessuna vita persa.

Se vuoi rilassarti però, puoi farlo poiché il gioco ha diverse impostazioni di difficoltà. Puoi iniziare gradualmente prima di passare al livello successivo.

La musica è il centro nevralgico di Aaero 2

Ovviamente dobbiamo menzionare anche la colonna sonora che era piena di pezzi assoluti in Aaero 1, tra cui Bass Cannon di Flux Pavilion e Katy on a Mission di Katy B- Questa volta è incentrata interamente su brani dell’etichetta discografica Monstercat. In qualche modo, sono riusciti almeno a eguagliare la qualità del titolo originale, con questa nuova selezione che presenta una serie di pezzi drum & bass da headbanging di artisti come Droptek e Bossfight. Puoi trovare la playlist completa su Spotify.

Confrontando le due colonne sonore una accanto all’altra, Aaero2 eccelle rispetto al suo predecessore per la varietà, sia nel suono che nella struttura della classifica. Con i suddetti assoli di chitarra, c’è una visione inequivocabile di chiarezza da parte dei Mad Fellows, dove hanno iniziato a realizzare appieno esattamente cosa è possibile con la loro meccanica centrale.

Aaero è sempre stata un’esperienza principalmente per giocatore singolo, con 18 livelli offerti in Aaero 2 in quattro diverse opzioni di difficoltà. Potrebbe non sembrare molto, ma gran parte del divertimento deriva dal rigiocare questi livelli più e più volte per provare a ottenere un nuovo punteggio elevato e, in definitiva, scalare le classifiche.