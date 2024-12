Man mano che un’azienda amplia la propria base di utenti, diventa indispensabile sviluppare una piattaforma robusta per la gestione di reclami e problematiche. Creare una soluzione da zero può però risultare molto costoso e impegnativo.

Deepser: Una Soluzione Help Desk Sviluppata in Italia

In questo contesto si distingue Deepser, un’azienda tutta italiana con sede a Schio, che ha sviluppato un Software Help Desk semplice da usare, altamente personalizzabile e progettato per adattarsi alla crescita aziendale. Deepser è un moderno software di Help Desk e Ticketing con un’interfaccia Web interattiva che consente di gestire il supporto clienti in modo efficiente. Questo strumento non solo ottimizza l’uso delle risorse aziendali, ma consente anche di risparmiare tempo prezioso.

Grazie a funzionalità avanzate, come report e dashboard personalizzabili, è possibile misurare i dati del servizio, monitorare le performance rispetto ai KPI e migliorare significativamente la soddisfazione del cliente. Integrazioni e Scalabilità Un punto di forza di Deepser è la vasta gamma di integrazioni disponibili, costantemente aggiornate. Tra gli strumenti compatibili, Deepser supporta applicazioni come TeamViewer, AnyDesk e Supremo, fornendo inoltre API avanzate che consentono un’integrazione completa con altre piattaforme esistenti. Questa flessibilità garantisce che il software si adatti alle esigenze specifiche di qualsiasi organizzazione.

Una Piattaforma Versatile e Completa

Il Software Help Desk Deepser si rivela fondamentale per semplificare e centralizzare la gestione aziendale. Grazie alle sue funzionalità, è possibile coordinare con efficienza le richieste indirizzate ai vari uffici, mantenere un inventario dettagliato delle risorse aziendali e gestire con precisione contratti e relazioni con clienti e fornitori per scalare e fatturare le ore di assistenza erogate. La piattaforma, disponibile sia in cloud che in modalità on premise, è accessibile da qualsiasi dispositivo, che si tratti di Windows, macOS o Linux, semplicemente attraverso un browser web. Inoltre, offre una piena integrazione con Azure e Active Directory, garantendo una gestione sicura e centralizzata degli accessi.

Sicurezza e Conformità GDPR

Deepser prende molto sul serio la privacy e la sicurezza dei dati. Il software è pienamente compatibile con il regolamento europeo GDPR. I server dedicati ai clienti europei si trovano all’interno dell’UE, garantendo il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati. Per chi opera in mercati extra UE, è possibile utilizzare server localizzati in altre regioni, mantenendo la flessibilità necessaria per soddisfare ogni esigenza.

Licenze e Prova Gratuita

Deepser offre una prova gratuita di 14 giorni, un’opportunità ideale per familiarizzare con il prodotto e valutarne l’adattabilità alle specifiche esigenze aziendali. Dopo aver avuto modo di testare la piattaforma, le aziende possono adottare una licenza che meglio si adatta alle proprie necessità, garantendo sempre un’elevata flessibilità e personalizzazione. Inoltre, coloro che accedono al portale per inviare richieste di supporto non necessitano di alcuna licenza, rendendo il sistema particolarmente accessibile e conveniente.

Supporto H24 e Personalizzazioni

Sebbene Deepser sia estremamente intuitivo e facile da usare, l’azienda mette a disposizione un team di supporto attivo direttamente dalla nostra sede. Questo servizio non solo offre assistenza per configurazioni, modifiche, training e sviluppi custom, ma si impegna anche ad adattare la soluzione all’operatività specifica di ogni azienda, garantendo che il software risponda perfettamente alle esigenze organizzative.

Conclusione

Deepser rappresenta una soluzione affidabile, scalabile e altamente personalizzabile per la gestione del supporto clienti e delle risorse aziendali. Grazie alla sua flessibilità, alla conformità GDPR e al supporto costante, è il partner ideale per aziende di ogni dimensione che desiderano ottimizzare i propri processi e migliorare la soddisfazione dei clienti.