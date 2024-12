Con l’arrivo delle festività, molte aziende stanno cercando di sfruttare questa stagione attraverso offerte e promozioni accattivanti. In questo contesto, OpenAI ha trovato il modo di partecipare al clima festivo con il suo evento chiamato ’12 giorni di OpenAI’. Già dal 5 dicembre, attraverso un post su X, è stata annunciata una serie di dirette che avrebbero presentato ‘nuove funzionalità, grandi e piccole’. Il culmine di questo evento è stato raggiunto il 20 dicembre, con un annuncio atteso da tutti.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha rivelato i dettagli della kermesse, iniziata alle 10:00 PT del 5 dicembre e proseguita ogni giorno feriale per 12 giorni. Durante queste dirette, gli spettatori hanno potuto assistere a lanci e dimostrazioni, che includevano sia ‘novità significative’ sia ‘piccole sorprese’. Inoltre, Altman ha espresso entusiasmo nei confronti dei contenuti da condividere, augurando a tutti un ‘Buon Natale’.

Le Novità Annunciate da OpenAI

Nell’ultimo giorno dell’evento, OpenAI ha presentato i suoi modelli più avanzati, o3 e o3 mini, dando così inizio a una nuova era nel campo dell’intelligenza artificiale. Prima di questo annuncio, il giorno precedente si erano enfatizzati i miglioramenti apportati all’app desktop per MacOS e la sua interoperabilità con altre applicazioni.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di utilizzare ChatGPT anche senza connessione Wi-Fi; infatti, da oggi, basta effettuare una telefonata per accedere al servizio. Questo cambia radicalmente il modo in cui gli utenti possono interagire con la piattaforma, rendendola molto più accessibile e versatile.

Il Mini Dev Day e Funzionalità per Sviluppatori

Il nono giorno dell’evento è stato dedicato agli sviluppatori, con l’annuncio di un evento denominato ‘Mini Dev Day’. Qui, OpenAI ha introdotto una serie di funzionalità e aggiornamenti specifici che mirano a migliorare ulteriormente l’esperienza degli sviluppatori. Tra questi, vi era un nuovo strumento per la ricerca all’interno di ChatGPT, estremamente richiesto dalla comunità di utenti.

In occasione di questa giornata, OpenAI ha lanciato anche una funzione innovativa chiamata ‘Progetti’, che aiuta gli utenti a tenere traccia delle proprie conversazioni in modo più organizzato. Questa aggiunta rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle interazioni all’interno della piattaforma.

Miglioramenti e Integrazioni con iOS 18.2

Durante il live streaming, OpenAI ha affrontato un problema che aveva colpito la diretta del giorno precedente, scusandosi per l’inconveniente e promettendo un’analisi approfondita dell’accaduto. Subito dopo, è stata presentata una delle integrazioni più attese: l’iOS 18.2. Questo aggiornamento include integrazioni con ChatGPT attraverso Siri, Strumenti di Scrittura e Intelligenza Visiva, mostrando come OpenAI stia lavorando per creare un ecosistema sempre più interconnesso.

Gli utenti potranno scegliere se abilitare o meno queste integrazioni nelle impostazioni, mantenendo il controllo sulle proprie preferenze. Le funzionalità introdotte sono soggette ai limiti quotidiani di utilizzo di ChatGPT, analogamente a quanto avviene nella versione gratuita del modello.

Annunci Sorprendenti e Lanci Attesi

Il secondo giorno dell’evento è stato caratterizzato da una intensa attesa, culminata nel rilascio del modello video Sora, molto atteso dagli utenti. Gli sviluppatori di OpenAI hanno saputo mantenere alta la suspense, promettendo una sorpresa che i fan stavano attendendo da tempo.

Inaugurando l’evento, OpenAI ha presentato due importanti aggiornamenti per il proprio chatbot: la nuova sottoscrizione ChatGPT Pro e la versione completa del modello o1. Queste migliorie rispondono a un bisogno crescente di funzionalità avanzate e capacità di elaborazione all’interno della piattaforma.

Dove Trovare le Dirette

Le dirette sono state trasmesse sul sito ufficiale di OpenAI e sono disponibili anche sul canale YouTube dell’azienda. Se hai perso alcuni degli eventi dei ’12 giorni di OpenAI’, puoi facilmente recuperarli e rivederli in qualsiasi momento su YouTube. Questo approccio consente a tutti di rimanere aggiornati su quelle che potrebbero essere le ultime tendenze e innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Concludendo, la serie ’12 giorni di OpenAI’ ha rappresentato un importante passo in avanti per l’azienda, portando alla luce numerose novità e miglioramenti che sicuramente arricchiranno l’esperienza degli utenti. La continua evoluzione di OpenAI dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti sempre più potenti e intuitivi per una varietà di applicazioni.