Samsung è pronta a svelare il suo primo Galaxy Watch Ultra, ma speriamo che l’azienda stia anche pensando al modo migliore per rivelare il prezzo dell’orologio e ad alcuni sconti fantasiosi per aiutare i potenziali clienti a prevenire un ictus.

Il Galaxy Watch Ultra sarà presentato a Parigi il mese prossimo in occasione del prossimo evento Unpacked di Samsung. Recentemente, una voce suggeriva che il Galaxy Watch Ultra avrebbe un prezzo di circa $700 negli Stati Uniti, il che lo renderebbe notevolmente più costoso del Galaxy Watch 5 Pro.

Se speravi che quella voce si rivelasse falsa, rimarrai deluso. I prezzi europei per Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7 e Galaxy Buds 3 sono trapelati online e rivelano che il Galaxy Watch Ultra sarà altrettanto costoso in Europa.

Svelato il prezzo del Samsung Galaxy Watch Ultra!

Inserzioni pubblicitarie per i prossimi dispositivi indossabili di Samsung sono state individuate su vari siti Web di vendita al dettaglio e il Galaxy Watch Ultra potrebbe costare tra € 689 e € 699. Non è molto lontano da quanto il primo Apple Watch Ultra costava al dettaglio quando fu lanciato nel 2022.

Ma la cosa potrebbe non fermarsi al nuovo modello Ultra: acquistare le migliori versioni dei prossimi Galaxy Watch di Samsung sarà un affare costoso. Il Galaxy Watch 7 è elencato con un prezzo di € 319 per la variante Bluetooth da 40 mm e € 349 per la variante Bluetooth da 44 mm. Di contro, i Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro sono in vendita rispettivamente a 229 e 319 euro.

Ora, questi annunci potrebbero avere “prezzi segnaposto” che potrebbero non essere completamente accurati. Ma a meno di un mese dal lancio ufficiale di questi prodotti, i prezzi segnaposto sono probabilmente vicini a quelli reali.

In breve, dovresti essere pronto a sborsare una bella somma di denaro se desideri le migliori versioni dei dispositivi indossabili che Samsung lancerà a luglio. Tra l’altro, si prevede che anche il Galaxy Z Fold 6 costerà 100 euro in più rispetto al Galaxy Z Fold 5 e ai modelli precedenti, quindi potresti voler iniziare a risparmiare (o magari a mantenere più a ungo il tuo attuale smartphone).