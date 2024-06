Microsoft sta preparando sempre più nuove funzionalità per Phone Link, la sua connessione tra Windows e Android. Ciò includerà, presto, l’inserimento di Phone Link direttamente nel menu Start di Windows 11.

In un post sul proprio blog, Microsoft ha annunciato che integrerà Phone Link nel menu Start di Windows 11. Ciò inserirà lo stato del tuo telefono e le scorciatoie agli strumenti chiave insieme all’elenco delle app. Attualmente è necessario aprire manualmente l’app per accedere a queste opzioni.

Windows 11 integra Phone Link (Android) nel menu Start

Quindi, ad esempio, se desideri avviare un messaggio di testo tramite Phone Link, ora potrai accedervi più rapidamente tramite il menu Start. Microsoft aggiunge inoltre che gli utenti potranno accedere alle attività recenti dal proprio telefono tramite il menu Start.

Accedi ai messaggi telefonici, alle chiamate e alle foto direttamente da Start, per assicurarti di non perdere mai un aggiornamento o un momento importante.

Riprendi da dove avevi interrotto con le ultime attività del tuo telefono, tutte perfettamente integrate nell’esperienza del menu Start.

Per il momento funzionerà solo con Android, mentre il supporto iOS arriverà “più tardi”.

Questa nuova funzionalità è ora disponibile in versione beta utilizzando Phone Link versione 1.24052.124.0 e Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790. Per quanto riguarda quando questo sarà disponibile per tutti gli utenti, non è chiaro.

Ricordiamo che la strategia di Microsoft per abbracciare anche il mondo mobile è cambiata più di una volta nel corso degli ultimi 10 anni. Dopo aver tentato e fallito miseramente col sistema operativo Windows Phone, ha deciso di permeare il più possibile Android e iOS con i propri servizi (anche di iA generativa). Nel frattempo, ha preparato un’integrazione sempre più profonda di Android all’interno di Windows 11: dapprima con l’abilità di utilizzare le app Android sui computer tramite emulazione (soluzione ormai naufragata e senza futuro) e ora attraverso Phone Link per il collegamento wireless dello smartphone.