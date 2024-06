Con il rilascio di Xbox One S nel 2016, Microsoft ha iniziato a dotare i suoi controller Xbox One di chip Bluetooth. Anche i controller delle nuove Xbox Series X/S sono dotati di Bluetooth. Sebbene questa funzionalità sia stata creata principalmente per i giochi su PC, sarai felice di sapere che è possibile usare i controller Xbox molto bene anche con gli smartphone Android e i loro giochi.

Sebbene siano disponibili controller più appropriati per i giochi mobili, questo è un bel trucco da avere nella tasca posteriore dei pantaloni se vuoi sfruttare un controller Xbox che hai per casa. Quindi, che tu abbia un controller Xbox One o i modelli successivi della Series X/S, ecco come usare un controller Xbox su Android.

Come associare e usare un controller Xbox allo smartphone Android

Per cominciare, ti consigliamo di assicurarti che il controller Xbox che possiedi utilizzi il Bluetooth. Come regola generale, le versioni più recenti di Xbox One S e Xbox One X sono dotate di Bluetooth per impostazione predefinita, così come Xbox Series S e Xbox Series X. Supponendo che il tuo telefono funzioni perfettamente con il controller Xbox, il processo di accoppiamento è indolore. Ecco come connettersi:

Sul tuo telefono Android, scorri verso il basso dall’alto per abbassare l’area notifiche.

Premere a lungo l’icona Bluetooth.

Assicurati che il Bluetooth sia attivato.

Se il telefono non avvia automaticamente la scansione dei dispositivi, seleziona Scansione in alto a destra sullo schermo.

Accendi il controller Xbox tenendo premuto il pulsante Xbox.

Cerca il pulsante di sincronizzazione in alto a sinistra del controller Xbox. Tienilo premuto per alcuni secondi finché il pulsante Xbox non inizia a lampeggiare.

Sul tuo telefono Android, tocca Associa nuovo dispositivo.

Dopo una ricerca di qualche secondo, dovresti vedere il controller Xbox apparire nell’elenco dei dispositivi nelle vicinanze. Toccalo per accoppiarlo.

Se tutto va bene, il telefono dovrebbe mostrare una connessione al controller Xbox e il pulsante Xbox smetterà di lampeggiare.

Per alcuni telefoni, vedrai subito la prova del funzionamento del controller, con il pad direzionale e i pulsanti utilizzati per navigare nell’interfaccia utente del sistema. Quindi, avvia il tuo gioco preferito con il supporto del controller Bluetooth per testarlo ulteriormente e familiarizzare con come funziona.

Non solo molti giochi sul Play Store funzionano perfettamente con il controller, ma è possibile anche sfruttare Xbox Game Pass per Android per giocare ai titoli per console sullo smartphone. E per gli emulatori, non dovresti avere problemi a mappare i pulsanti come preferisci.