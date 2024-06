Dati recenti di Sensor Tower, una società di analisi di app mobili, rivelano una significativa disparità nelle abitudini di spesa dei consumatori tra l’App Store di Apple e Google Play Store. Sebbene il numero di download su Google Play Store superi di gran lunga quello dell’App Store, la piattaforma Apple ha generato quasi il doppio dei ricavi nel primo trimestre del 2024 (la stessa cosa avviene dal 2019). Questa tendenza fa sorgere la domanda: perché gli utenti iPhone sono più disposti a spendere soldi per app e acquisti in-app rispetto agli utenti Android?

Perché gli utenti iPhone spendono di più in acquisti in-app rispetto agli utenti Android?

Il report di Sensor Tower è stato suddiviso in vari paragrafi che mostrano, nel dettaglio, il perché gli utenti iPhone spendono di più in app rispetto agli utenti Android

Acquisti in-app dominanti : i dati suggeriscono una differenza fondamentale nel comportamento degli utenti. Nonostante abbia tre volte il numero di download (25,5 miliardi rispetto a 8,4 miliardi), Google Play Store ha generato meno della metà delle entrate dell’App Store (11,2 miliardi di dollari rispetto a 24,6 miliardi di dollari). Ciò indica che una quota maggiore di utenti Android opta per app gratuite o utilizza meno frequentemente il modello freemium con acquisti in-app.

Comprendere queste potenziali ragioni della disparità di spesa può essere utile per gli sviluppatori. Concentrarsi su acquisti in-app, abbonamenti e soddisfare una fascia demografica potenzialmente con un reddito più elevato su iOS potrebbe essere una decisione strategica per gli sviluppatori che desiderano massimizzare le entrate. Tuttavia, la vasta base di utenti di Google Play e il potenziale per i modelli freemium. Con il posizionamento degli annunci strategici non dovrebbe essere scontato.