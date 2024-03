I “controlli multimediali per i dispositivi Cast” sono apparsi da tempo come notifica standard, ma ora Google ha aggiornato i Play Services rendendoli parte del lettore multimediale Android 13+.

Per molti anni, il sistema Cast che permetteva il controllo multimediale per i dispositivi compatibili che riproducono contenuti sulla rete domestica è apparso come una normale notifica Android con “Silenzioso” nella parte inferiore del feed.

Nell’ultima settimana circa, Google ha aggiornato l’esperienza in modo che non assomigli più a tutti gli altri avvisi di app. I controlli di trasmissione ora vengono visualizzati nel lettore multimediale di Android (11+) anziché nel feed delle notifiche. In quanto tale, fa parte delle Impostazioni rapide, come tutte le altre applicazioni audio/video di elevata importanza.

Un’icona generica appare in alto a sinistra al posto del logo del servizio di streaming, mentre il dispositivo che riproduce audio/video è indicato nell’angolo (nessun accesso tramite switcher) e di nuovo al centro dello schermo sotto il nome dell’app di streaming.

C’è un grande pulsante di riproduzione/pausa che si trasforma tra gli stati, mentre ottieni uno scrubber della timeline affiancato da successivo e ultimo. Le tue due azioni sono disattivare/attivare l’audio e terminare (per interrompere l’intera sessione di trasmissione). Toccando si apre semplicemente l’app Google Home.

All’inizio di questa settimana, la notifica classica per Google Cast era ancora attivo. Oggi vediamo l’aggiornamento con la versione 23.44.14 dei servizi Google Play, che potenzia l’esperienza.

Non si tratta certamente di una rivoluzione ma è sicuramente un modo per rendere l’esperienza visiva dei controlli Google Cast più unificata con quella del sistema operativo Android e del suo Material You.

