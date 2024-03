Samsung continua il lancio della One UI 6.0 basata sul sistema operativo Android 14 per i suoi smartphone. L’ultima ad ottenere il firmware è la serie globale Samsung Galaxy S21 in Europa, con segnalazioni in arrivo dalla Svizzera.

Il file da scaricare è di quasi 2,3 GB e introduce, oltre all’aggiornamento principale, anche la patch di sicurezza di novembre. Potete verificare se è già disponibile l’aggiornamento per il tuo modello di Samsung Galaxy S21 andando su Aggiornamento software nel menu Impostazioni principale.

Nel caso non dovesse essere ancora presente però non vi dovete preoccupare. Samsung (così come anche gli altri produttori di smartphone Android) rilasciano gli aggiornamenti in maniera scaglionata in base al mercato. Ciò consente di individuare un potenziale bug prima che questo venga diffuso su tutti i modelli. In genere, dopo qualche giorno dall’avvio iniziale di un aggiornamento, Samsung lo espande a tutti i mercati di quella regione, per cui non dovrebbe essere necessario più di qualche giorno.

Ad ogni modo, fra le novità presenti sulla nuova One UI 6.0 basata su Andr4oid 14 troviamo, tra le altre, un pannello rapido riprogettato, una nuova interfaccia di notifica, un nuovo carattere universale, un nuovo widget per il lettore multimediale ed emoji ridisegnate.

In attesa di avere una vostra segnalazione sulla disponibilità in Italia dell’aggiornamento, vi vogliamo ricordare che Samsung lancerà uno smartphone flessibile “economico” nel 2024 e che, per migliorare la resa dei suoi SoC proprietari, inizierà a usare la tecnologia chiplet sui nuovi SoC Exynos (proprio come AMD fa per le sue APU).

