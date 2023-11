A differenza di quanto avviene su Windows, Linux e ChromeOS, trasferire in locale file e documenti da uno smartphone Android a un Mac non è tanto semplice. Infatti, il sistema operativo di Apple non riconosce gli smartphone Android come delle unità di archiviazione, impossibilitandoci quindi nell’utilizzo del file manager. Esiste però una soluzione ufficiale di Google per permettere il trasferimento di file dagli smartphone Android ai Mac.

Utilizzando l’app Android File Transfer ufficiale di Google, puoi trasferire file dal tuo telefono Android al tuo Mac. Ecco come scaricare e utilizzare Android File Transfer:

Scarica Android File Transfer per Mac dal sito Web Android.

Apri AndroidFileTransfer.dmg.

Trascina e rilascia l’app Android File Transfer nella cartella Applicazioni nel popup.

Fare doppio clic su Trasferimento file Android. Probabilmente ti verrà richiesto che l’app è stata scaricata da Internet come rapido controllo di sicurezza.

Fare clic su Apri per continuare.

Scegli Inizia.

Collega lo smartphone Android al Mac tramite un cavo USB e Android File Transfer dovrebbe aprirsi automaticamente.

Controlla la barra delle notifiche e, in caso contrario, modifica le impostazioni USB in modalità Trasferimento file/MTP.

In Android File Transfer, trova la cartella e/o i file che desideri trasferire. Trascinalo e rilascialo sul desktop.

Sebbene i passaggi in sé non siano difficili da capire o seguire, Android File Transfer ha una brutta storia di fastidiosi bug. Per prima cosa, può essere piuttosto difficile fare in modo che l’app riconosca il tuo telefono, a seconda del modello che possiedi. È davvero piuttosto incostante, il che è fastidioso considerando che questa è la soluzione ufficiale di Google.

È anche scomodo dover sfogliare i file del tuo telefono nel file explorer personalizzato dell’app senza anteprime e senza accesso rapido alle cartelle del desktop. Ma purtroppo questo è fino a quando Apple non permetterà il riconoscimento degli smartphone Android come unità di archiviazione su macOS. Cosa che però probabilmente non potrebbe avvenire mai.