Sapete bene quanto qui su Androidblog preferiamo l’utilizzo di software open source che abbia un occhio di riguardo per la sicurezza e per la privacy. Per questo, nel corso del tempo, vi abbiamo proposto una serie di guide passo passo su come rimpiazzare applicazioni, servizi o addirittura sistemi operativi con delle controparti open source. Ed è anche per questo che, quando GL.iNet ci ha proposto di testare un nuovo router compatto (definito “da viaggio”) con a bordo OpenWRT pre-installato, non siamo riusciti a dire di no. Il router in questione è il GL.iNet Beryl AX ed è tanto compatto quanto efficiente e personalizzabile.

Pro Super compatto

Discreta ricezioni WiFi

Supporto a moltissimi plugins

Plug&Play Contro Cavo di alimentazione un po' corto

Caratteristiche tecniche

GL.iNet Beryl AX (GL-MT3000) è un router Wi-Fi 6 tascabile che esegue OpenWrt su un processore dual-core MediaTek MT7981B (Filogic 820) a 1,3 GHz ed è dotato di una porta Ethernet a 2,5GbE, una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0.

La principale “linea di marketing” nel pubblicizzare questo router è che ha delle dimensioni che occupano pochissimo spazio nella borsa del laptop o nello zaino. Il tutto fornendo supporto a tecnologie come WiFi 6, Wireguard e la porta WAN da 2,5 GB.

Nonostante venga definito un “router da viaggio”, a nostro avviso può funzionare benissimo anche come router casalingo se installato in abitazioni non troppo grandi.

Ed infatti, il dispositivo può essere utilizzato anche come ripetitore: ciò gli consente di collegarsi a una rete WiFi già esistente ed estenderne la portata.

GL.iNet Beryl AX | Scheda tecnica

SoC – MediaTek MT7981B (Filogic 820) dual-core @ 1.3 GHz

Memoria RAM – 512MB DDR4

Storage – 256MB NAND flash

Networking 1x 2.5 Gbps Ethernet WAN port 1x Gigabit Ethernet LAN port 802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 con 2x antenne esterne (fino a 574Mbps @ 2.4 GHz e fino a 2402Mbps @ 5 GHz) DFS (Dynamic Frequency Selection) WPA3

VPN OpenVPN testata fino a 150 Mbps WireGuard testata fino a 300 Mbps

USB – 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB Type-C per l’alimentazione

Tasto Reset, tasto personalizzabile, LED di stato

Alimentatore (in confezione) – 5V/3A via USB Type-C

Consumi energetici – <8W

Temperatura di funzionamento – 0 ~ 40°C

Dimensioni – 106 x 83 x 33mm

Peso – 196 grammi

Funzioni di networking complete

Pur avendo dimensioni compatte, il chip Wi-Fi 6 insieme al SoC Mediatek e alla tecnologia di efficienza della trasmissione dati OFDMA, consentendo a Beryl AX di connettersi con fino a 70 dispositivi contemporaneamente. Se usato come router da viaggio questa funzione è abbastanza inutile. Ma se viene usato come router casalingo è un qualcosa che torna molto utile.

La funzionalità di archiviazione di rete locale supporta il protocollo SAMBA e WebDav. Collegando un disco rigido USB esterno al router, è possibile creare una rete privata per archiviare e condividere file e documenti. In altre parole, un piccolo NAS casalingo. Non importa per lavoro o famiglia, puoi beneficiare di un facile accesso ai file.

Una funzione che non conoscevamo è DFS (Dynamic Frequency Selection), la quale consente alla rete a 5 GHz del router di utilizzare frequenze aggiuntive normalmente riservate alle applicazioni militari, satellitari e radar meteorologiche. La selezione di canali aggiuntivi è utile in quanto può ridurre la congestione della rete in ambienti di rete ad alta densità.

GL.iNet Beryl AX | Prima configurazione

Passare dal rimuovere GL.iNet Beryl AX dalla scatola a metterlo in funzione è solamente una questione di minuti. La procedura è anche abbastanza semplice.

Basta semplicemente collegarlo alla rete elettrica, collegarlo al modem tramite cavo Ethernet, collegarsi alla Wi-Fi di default (o tramite cavo LAN) e accedere all’indirizzo seguente in un browser:

192.168.8.1

La password standard del WiFi (che occorrerà cambiare durante la fase di configurazione) si trova su un adesivo nella parte inferiore del dispositivo.

Dopodiché, l’unica altra cosa da fare è impostare il fuso orario corretto.

SDK4.0+ basato su OpenWRT

Il sistema operativo a bordo del GL.iNet Beryl AX viene chiamato dall’azienda SDK4.0+. Si tratta di una implementazione personalizzata del famoso OpenWRT adattata per funzionare al meglio con il SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) che non è supportato ufficialmente.

Dopo aver concluso la configurazione di base, è possibile passare alla modifica di alcuni parametri di sicurezza e di privacy, così come iniziare a sbizzarrirsi con i plugin e le VPN.

Nel nostro caso, dal pannello di amministrazione GL.iNet abbiamo cambiato gli SSID delle due reti WiFi (5 GHz e 2,4 GHz) e le rispettive password. In aggiunta, abbiamo avviato la ricerca di aggiornamenti per assicurarci di utilizzare l’ultimo software disponibile.

Subito dopo è stato il momento dei plugins.

Plugins

OpenWRT ha un’abbondanza di plugin troppo numerosi per essere coperti. Fra quelli che ci sentiamo di consigliarvi troviamo:

ZeroTier

Tailscale

AdGuard Home

Parental Controls

GoodCloud

Dynamic DNS

Nel nostro caso, abbiamo deciso di sostituire la nostra fidata Raspberry Pi 3B+ (e l’OrangePi Zero 2W se per questo) su cui abbiamo configurato Pi-hole e affidarci esclusivamente al Beryl AX in abbinata al plugin di AdGuard Home. Da un punto di vista funzionale non vi è alcuna differenza, visto che entrambe le piattaforme lavorano come dei filtri DNS e server DHCP. Addirittura supportano le stesse blocklist.

Oltre a ciò, abbiamo deciso di utilizzare il Beryl AX come un exit node con Tailscale, così da poter godere della sicurezza offerta da AdGuard Home anche quando ci troviamo fuori casa e connessi alla rete mobile.

VPN

Beryl AX (GL-MT3000) è preinstallato con OpenVPN e WireGuard, piattaforme molto utilizzate che supportano oltre 30 servizi VPN. Usando queste piattaforme è possibile crittografare automaticamente tutto il traffico di rete per i dispositivi connessi, inclusi smartphone, computer e client che non sono in grado di eseguire la VPN (come ad esempio le Smart TV o i dispositivi IoT).

Beryl AX può anche ospitare server VPN e supporta VPN Cascading, inoltrando automaticamente i dati dal suo server VPN al client VPN all’interno dello stesso dispositivo.

Tutto questo per far si che un dispositivo, da qualunque parte del mondo, reindirizzi il traffico di rete verso il Beryl AX e tragga beneficio di tutte le misure di sicurezza presenti in esso. Il concetto è molto simile a Tailscale anche se, configurando da se Wireguard o OpenVPN, si elimina dall’equazione qualsiasi piattaforma esterna.

Conclusioni

A dispetto della nomea “router da viaggio”, il GL.iNet Beryl AX è finito col diventare il router principale a casa dei nonni. Grazie all’interfacia grafica molto semplice e alle tante funzioni, ne è venuto fuori un ottimo disposiotivo per la sicurezza.

Probabilmente GL.iNet Beryl AX non è il più adatto per chi non ha alcuna dimestichezza con l’informatica ma è anche vero che nessun dispositivo offre un accesso tanto semplice a AdGuard Home, OpenVPN e Wireguard.

Ad ogni modo, GL.iNet Beryl AX è disponibile su Amazon Italia a un prezzo di listino di 129 euro anche se, spesse volte, lo si trova in offerta a meno.