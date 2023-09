La nuova linea iPhone 15 di Apple è ufficiale e la risposta di Samsung ai nuovi dispositivi del suo concorrente basato su Cupertino arriverà sotto forma della serie Galaxy S24 all’inizio del prossimo anno. Ma Samsung non pensa solo al prossimo futuro, come dimostra il fatto che il colosso coreano ha già registrato il marchio Galaxy S25.

Samsung non è estranea a richiedere marchi e registrare i nomi dei prossimi smartphone, ma sembra che l’azienda abbia iniziato a fare tutto questo molto più rapidamente rispetto al passato. Il Galaxy S25 non è l’unico smartphone del 2025 per cui Samsung ha già registrato il nome: ha anche adottato misure per proteggere il marchio Galaxy Z Fold 7 anche se manca ancora quasi un anno al prossimo Galaxy Z Fold (Z Fold 6) lontano dal lancio.

Certo, dal punto di vista tecnico non abbiamo alcuna notizia se non che l’azienda sta mettendosi al riparo registrando il marchio Galaxy S25. Si tratta solo di documenti legali che non ci dicono nulla su questi dispositivi se non come verranno chiamati. Quindi, se non vedete l’ora che arrivi il Galaxy S25, aspetterete molto tempo per scoprire cosa offrirà in termini di specifiche, caratteristiche e aggiornamenti rispetto al Galaxy S24 del prossimo anno.

Samsung Galaxy S25 userà lo Snapdragon 8 Gen 4 con le nuove CPU Nuvia

L’unico appiglio tecnico a cui possiamo agganciarci al momento riguarda Qualcomm e la sua rivoluzione imminente relativa all’uso delle CPU Nuvia (o, come le chiama adesso, Oryon).

Alcune informazioni interessanti sul chip Snapdragon 8 Gen 4 sono ora venute alla luce. È stato riferito che lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà lanciato prima della fine del 2024 e utilizzerà i core CPU Nuvia di Qualcomm.

Da quello che sappiamo, lo Snapdragon 8 Gen 4 sia dotato di due core CPU Phoenix ad alte prestazioni e quattro core CPU Phoenix ad alta efficienza energetica. Secondo quanto riferito, il chip sarà realizzato da TSMC utilizzando il processo di fabbricazione a 3 nm (N3E).

Questa è una notizia terribile per Samsung Foundry (la divisione di produzione di chip semiconduttori di Samsung Electronics), poiché Qualcomm potrebbe non utilizzare il suo processo GAP a 3 nm più avanzato ma invece affidarsi al suo rivale TSMC.

