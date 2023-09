Secondo DigiTimes, Asus ha annunciato l’intenzione di sfidare Samsung sui suoi brevetti sulle comunicazioni wireless 4G e 5G. Secondo quanto riferito, il colosso tecnologico sudcoreano ha rifiutato di raggiungere un accordo sulle tariffe di licenza di Asus per i brevetti.

Asus sta lentamente ma inesorabilmente guadagnando terreno nei mercati globali. Dopo anni di successi nella vendita di computer, l’azienda di elettronica taiwanese ha cambiato marcia verso gli smartphone, un processo progressivo che potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo per raggiungere la maturità. Essendo un’azienda tecnologica di fascia alta, Asus potrebbe essere esposta a minacce legali a causa delle sue numerose invenzioni. Pertanto, ha creato un’ampia varietà di brevetti non solo per proteggersi dalle violazioni legali, ma anche per generare entrate.

Asus Technology Licensing e Innovative Sonic Limited, la società che supervisiona i brevetti di Asus, hanno presentato il caso nel distretto orientale del Texas. La causa sostiene che Samsung ha violato un unico brevetto sulle comunicazioni wireless: il brevetto statunitense n. 10.187.878. Poiché il brevetto copre molti smartphone 4G e 5G, viene descritto come un “metodo e apparato per migliorare una trasmissione utilizzando una risorsa configurata in un sistema di comunicazione wireless”.

Questa dichiarazione descrive la natura del brevetto come brevetto essenziale standard. Ci sono voluti molti mesi per affrontare casi simili, quindi Samsung potrebbe dover affrontare questa causa per un paio d’anni prima che si raggiunga una conclusione. Mentre alcuni potrebbero vederla come un’opportunità per far fiorire gli smartphone Asus, il produttore di elettronica taiwanese potrebbe non ricavarne molto, a parte le royalties che ritiene siano dovute.

Tuttavia, se Asus vincesse la causa, Samsung potrebbe perdere le principali funzionalità di comunicazione wireless 4G e 5G per smartphone come il Galaxy Z Flip 5.

Asus ha affermato che i dispositivi Galaxy come Z Flip 5 violano i suoi brevetti di connettività

Le controversie sui brevetti sugli standard di connettività mobile sono tutt’altro che nuove per le principali aziende tecnologiche. Proprio di recente, Nokia ha citato in giudizio Oppo per una controversia sui brevetti 4G che ha portato alla sospensione delle operazioni di Oppo in Germania. Oppo ha anche cancellato le sue operazioni in Francia, un altro attore chiave nel mercato europeo. Sebbene si ipotizzasse che il produttore di smartphone di proprietà di BBK avrebbe rimosso i suoi prodotti dai mercati europeo e britannico, da allora ha annunciato l’intenzione di mantenere i suoi dispositivi disponibili in queste regioni.

Tali sviluppi attirano sempre molte speculazioni con gli entusiasti che descrivono le loro azioni come irrazionali. Poiché la saga Nokia vs. Oppo continua, molti dettagli devono ancora venire allo scoperto. Non sappiamo se l’attuale controversia sui brevetti tra Samsung e Asus prenderà la stessa strada, ma si prevede che il tempo prolungato in tribunale porterà implicazioni simili.

Tuttavia, se il colosso tecnologico sudcoreano perdesse la causa, i danni subiti potrebbero non spingere Asus a salire in classifica nella vendita di smartphone.

