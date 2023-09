Molte persone devono ancora sfruttare i vantaggi della connettività 5G, ma l’industria e Samsung stanno già pensando al prossimo passo nell’evoluzione delle tecnologie di rete. Samsung è salita sul palco dell’IFA 2023 e ha rafforzato il suo impegno nei confronti dei progressi del 6G, rivelando i suoi piani e alcuni vantaggi della tecnologia.

In teoria, uno dei maggiori punti di forza del 6G è che risolve alcuni dei punti deboli del 5G. Samsung afferma che il 6G non solo sarà più veloce del 5G ma anche più stabile e affidabile, avrà una latenza inferiore e aumenterà il numero di dispositivi che la rete può supportare per chilometro quadrato.

La minore latenza della connettività 6G consentirà un tracciamento della posizione ancora più preciso tra i dispositivi e renderà possibili azioni remote, quasi istantanee, a distanze maggiori.

Per Samsung ci sarà una convergenza di AI, XR e 6G

All’IFA 2023, Samsung ha inoltre rafforzato il proprio impegno verso le “connessioni che contano” e lo sviluppo di tecnologie più avanzate per case intelligenti ed ecosistemi di dispositivi. L’intelligenza artificiale (AI) svolgerà un ruolo importante in questo.

Samsung attende con impazienza le possibilità future rese possibili dalle tecnologie avanzate e il 6G, insieme all’intelligenza artificiale e persino alla realtà mista (XR), sono tra queste.

All’IFA 2023, Samsung ha dichiarato: “Con l’aiuto di 6G, AI e XR, realtà aumentata, realtà mista e intelligenza artificiale, faremo grandi progressi in tutto, dall’assistenza sanitaria all’intrattenimento e al lavoro a distanza”.

Se questo suona familiare, probabilmente è dovuto al fatto che anche il lavoro a distanza nel settore sanitario e in altri settori era uno dei principali vantaggi pubblicizzati delle reti 5G. Tuttavia, si suppone che il 6G porterà questo concetto al livello successivo. Per quanto riguarda la data in cui il 6G potrebbe prendere forma, Samsung stima che la tecnologia di rete sarà disponibile in commercio prima del 2030.

A proposito di XR, la società ha in sviluppo un nuovo visore per realtà mista, in collaborazione con Qualcomm e Google. Samsung e Google hanno brevemente accennato a questa nuova piattaforma XR all’inizio di quest’anno, ma non c’è ancora una data di rilascio ufficiale. Tuttavia, poiché Apple prevede di rilasciare il visore Vision Pro XR il prossimo anno, Samsung probabilmente risponderà e raccoglierà la sfida con il proprio prodotto di realtà mista nel 2024.

via