Geekom Mini IT11, torna in sconto il mini PC più equilibrato

Geekom è una delle aziende maggiormente impegnate nella realizzazione di mini PC sempre più potenti e completi. Nel suo catalogo sono recentemente entrati tre modelli di fascia alta che spingono pesantemente sulle prestazioni (AS5, AS6 e IT12). Fortunatamente ciò ha permesso di abbassare il prezzo di vendita del Geekom Mini IT11 (per non creare concorrenza interna) e, vista anche la nuova offerta promozionale, risulta essere il mini PC più equilibrato dal punto di vista del rapporto qualità prezzo.

Scendendo nello specifico, il modello che sta venendo proposto in super sconto è quello con a bordo la CPU Intel Core i7-11390H abbinata a 32GB di memoria RAM e a ben 1 TB di SSD (in entrambi i casi espandibili in maniera molto semplice). Insomma, un mini PC compatto, potente, espandibile e soprattutto con un’immensa quantità di memoria. Si tratta dello stesso modello che abbiamo avuto la possibilità di testare approfonditamente.

Appartenente alla generazione Tiger Lake lanciata nel febbraio 2021, questo processore ha quattro core con hyperthreading, consentendo l’elaborazione simultanea di otto thread. La frequenza di base è di 2,9 GHz e può portare un singolo core a 5 GHz per un’attività singola particolarmente impegnativa (anche se non prolungata per via del thermal throttling che entra in gioco intorno ai 100 C°).

Il tutto consumando un massimo di soli 45 W quando messo sotto forte stress (in genere il consumo non va oltre i 25W). Come detto, il raffreddamento nel Geekom Mini IT11 è più che sufficiente per evitare che la macchina si surriscaldi, anche se quando la si porta al massimo (durante i test benchmark ad esempio) si sente il rumore della ventola e le prestazioni vengono limitate per salvaguardare il chip.

L’offerta a cui sta venendo proposto è valida fino al 28 luglio e prevede uno sconto di 50 euro dal prezzo di listino utilizzando il codice promo GMPRIT11. Ciò significa che è possibile acquistare il Geekom Mini IT11 a soli 549 euro.