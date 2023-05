YouTube abbandona le Storie: saranno rimosse dal 26 giugno

I creatori di YouTube possono dire addio alle Storie, poiché il servizio sta eliminando la sua versione della funzione. A partire dal 26 giugno, non sarà più possibile creare le Storie su YouTube. Tutte le storie che pubblichi prima di tale data svaniranno sette giorni dopo il caricamento.

YouTube ha detto per la prima volta alla fine del 2017 che stava testando il formato (stranamente, le Storie di YouTube erano originariamente chiamate “reels”). La piattaforma ha cambiato nome e ha iniziato a implementare la funzionalità in modo più ampio l’anno successivo.

Prima dell’introduzione degli Shorts, le Storie appariranno in diverse parti dell’interfaccia grafica del servizio, il che ci stupisce, dal momento che era troppo evidente che si trattava di un modo per pubblicizzarle oltre ogni limite proponendole in quanti più punti possibili.

Abbiamo visto molte piattaforme social incorporare una funzione Storia negli ultimi anni dopo che Snapchat ha reso popolare il formato, in particolare Instagram e WhatsApp. Come con Twitter e LinkedIn, tuttavia, YouTube sta abbandonando la sua interpretazione della funzione.

In verità, YouTube probabilmente non ha bisogno sia delle Storie che dei suoi Shorts in stile TikTok, che non andranno da nessuna parte presto. Il servizio ha inoltre notato che i creatori possono utilizzare i post della community per condividere aggiornamenti rapidi con il proprio pubblico.

YouTube ha affermato che, tra i creatori che utilizzano “post e storie, i post in media generano molte volte più commenti e Mi piace rispetto alle storie“.

