Opera lancia Aria, un browser web incentrato sull’IA generativa

Opera ha svelato Aria, un assistente IA integrato e progettato per migliorare l’esperienza di navigazione per i suoi utenti. Aria sfrutta la tecnologia GPT di OpenAI per fornire servizi di intelligenza artificiale generativa gratuiti all’interno del browser stesso, aprendo nuove possibilità di collaborazione con l’IA.

Opera Aria migliora la ricerca sul Web, la scrittura e altro ancora

Aria, costruita sull’innovativa architettura “Composer” di Opera, offre una gamma di funzionalità agli utenti. Che si tratti di eseguire ricerche sul Web, comporre testo o codice o cercare informazioni sui prodotti, Aria funge da interfaccia di chat, consentendo un’interazione senza soluzione di continuità con le funzionalità di intelligenza artificiale.

Inoltre, Aria incorpora i risultati web in tempo reale, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente. L’infrastruttura Composer sottostante di Aria consente la connettività con più modelli di intelligenza artificiale, con piani di espansione e l’aggiunta di ulteriori funzionalità in futuro. Questa espansione include la collaborazione con i principali partner di Opera per incorporare i loro servizi di ricerca nelle offerte di Aria.

Come usare Opera Aria

All’inizio di quest’anno, Opera ha introdotto una prima implementazione di ChatGPT nella barra laterale del suo browser desktop insieme alla funzione AI Prompts. Ha anche svelato Opera One, una versione ridisegnata del suo browser adatta a ospitare più funzionalità di intelligenza artificiale generativa attraverso il suo design modulare. L’azienda sta ora compiendo il passo successivo, introducendo un’intelligenza artificiale del browser che consentirà agli utenti di interagire con il Web aiutati dall’intelligenza artificiale direttamente nel browser

Sebbene attualmente disponibile nelle versioni ad accesso anticipato, Aria è accessibile in oltre 180 paesi su varie piattaforme. Gli utenti di Opera PC possono accedere ad Aria scaricando l’ultima versione di Opera One (versione di sviluppo) mentre gli utenti Android possono optare per la versione beta di Opera, che può essere scaricata dal Google Play Store.

Con l’integrazione di Aria in Opera, gli utenti possono ora sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nelle loro attività di navigazione, beneficiando dell’accesso in tempo reale a contenuti Internet aggiornati. Integrando perfettamente i servizi AI nel browser, Opera mira a ridefinire l’esperienza di navigazione e fornire agli utenti funzionalità avanzate per varie attività.