Pocket City 2 arriva su Android: sei in grado di costruire una città dal nulla?

Dopo quasi 5 anni dalla sua uscita originale, il simulatore di costruzione di città Pocket City ha finalmente un seguito. Lo studio Codebrew Games ha appena rilasciato Pocket City 2 e presenta alcuni miglioramenti che porteranno te, il sindaco del tuo fiorente comune, ad essere profondamente immerso e investito nelle gioie del governo civico.

Gli elementi centrali di Pocket City 2 rimangono gli stessi: dovrai predisporre una rete di trasporti, zone di utilizzo del suolo e servizi pubblici per far crescere la tua città, assicurandoti al tempo stesso di riscuotere tasse sufficienti per poter sostenere le spese e mantenere tutti i tuoi elettori felici dove vivono, lavorano e giocano.

Le parti divertenti sono che puoi saltare le riunioni del consiglio comunale e le campagne elettorali completando le missioni, interagendo con i cittadini e altro ancora. Perché oltre a tutto ciò che riguarda la costruzione di città, Pocket City 2 porta con sé un’esperienza in prima persona permettendoti di creare un avatar 3D e scatenarti letteralmente con la nuova modalità Free Roam.

Potrai fare acquisti, cercare bottino, equipaggiarti con strumenti, decorare la tua casa, giocare a minigiochi e approfondire gli eventi che accadono nella tua comunità. È come il metaverso, ma più simile a Grand Theft Auto o Animal Crossing (o entrambi allo stesso tempo) senza tutte le fastidiose persone reali.

E se preferisci rimanere nel tuo skybox con quella vista isometrica da migliaia di metri di altezza, ottieni ancora alcune nuove prelibatezze con ciclo diurno.notturno, gare di rivalità cittadina e una modalità sandbox per la migliore esperienza di creazione di città.

Pocket City 2 | Download

Bobby Li, l’unico sviluppatore che gestisce Codebrew, è sempre aperto a feedback e suggerimenti tramite il subreddit r/PocketCity: sembra che l’accoglienza iniziale di questo enorme aggiornamento sia stata finora ampiamente positiva.

Pocket City 2 è disponibile sia per Android che per iOS in questo momento per 5,49 euro euro. Il gioco premium originale di Pocket City è ancora disponibile al prezzo inferiore di 3,49 euro euro mentre Pocket City Free, basato sulla versione originale, rimane gratuito.

