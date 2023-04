GEEKOM Mini IT11 in super offerta per Pasqua

Quando abbiamo recensito il mini PC GEEKOM Mini IT11 ci è sembrato ottimo anche se il prezzo era forse un po’ troppo elevato. Ebbene, a partire da oggi e in occasione delle festività di Pasqua, l’azienda ha deciso di scontare fortemente questo prodotto di ben 210 euro. In altre parole, dal prezzo di listino di 859 euro è possibile acquistarlo adesso ad appena 649 euro.

Scendendo nello specifico, il modello che sta venendo proposto in super sconto è quello con a bordo la CPU Intel Core i7-390H abbinata a 32GB di memoria RAM e a ben 1 TB di SSD. Insomma, un mini PC compatto, potente, espandibile e soprattutto con un’immensa quantità di memoria.

Appartenente alla generazione Tiger Lake lanciata nel febbraio 2021, questo processore ha quattro core con hyperthreading, consentendo l’elaborazione simultanea di otto thread. La frequenza di base è di 2,9 GHz e può portare un singolo core a 5 GHz per un’attività singola particolarmente impegnativa (anche se non prolungata per via del thermal throttling che entra in gioco intorno ai 100 C°).

Il tutto consumando un massimo di soli 45 W quando messo sotto forte stress (in genere il consumo non va oltre i 25W). Come detto, il raffreddamento nel Geekom Mini IT11 è più che sufficiente per evitare che la macchina si surriscaldi, anche se quando la si porta al massimo (durante i test benchmark ad esempio) si sente il rumore della ventola e le prestazioni vengono limitate per salvaguardare il chip.

Esattamente come con il Mini Air 11, l’utilizzo di Linux con il Geekom Mini IT11 è perfetto. Nei nostri test non abbiamo avuto il minimo problema con Ubuntu, Fedora e Linux Mint, sia durante l’uso in Live che durante l’installazione vera e propria in dual boot.

Accessori in omaggio

Come se lo sconto di 210 euro non bastasse, Geekom sta proponendo anche una promozione correlata che consente, a tutti coloro che spendono almeno 399 euro (quindi chi acquista il Mini IT11 rientra perfettamente), di ricevere in omaggio un accessorio dal valore di 39 euro a scelta fra:

Custodia di trasporto

Un banco di memoria RAM

USB Hub 10 in 1

Mouse e tastiera wireless

Nel caso foste interessati ad approfittare dell’offerta sul GEEKOM Mini IT11 a 649 euro, così come della promozione abbinata, vi basterà cliccare su questo link.