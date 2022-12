Come recuperare i file cancellati da scheda SD Android?

Come fare il recupero dati da una scheda SD? Cosa succede se la scheda è danneggiata oppure la si è inavvertitamente formattata? Le schede SD sono molto utili. Possono ampliare la memoria di un tablet, di un PC e le micro SD possono espandere la memoria del tuo smartphone. Possono inoltre essere utilizzate per conservare le foto, i video e in documenti, in un luogo diverso dal dispositivo utilizzato.

Spesso però succede di perdere i dati contenuti nella scheda. Ed è in questo caso che è necessario fare un’operazione di recupero dati. Come vedremo esiste una soluzione semplice e sicura da utilizzare che ti permetterà di recuperare i dati dalla scheda SD, anche se la utilizzi per il tuo telefono Android.

È possibile recuperare i dati cancellati/corrotti nella scheda SD?

Se hai formattato la scheda SD oppure i file contenuti all’interno sono corrotti per recuperare i dati dalla scheda SD, l’unica strada percorribile è scaricare un software specifico. Purtroppo, non è possibile recuperare foto, video e i documenti una volta formattata la scheda utilizzando le classiche funzionalità preinstallate sullo smartphone, sul PC Windows o Android. Per fortuna niente è perduto. Continuando la lettura scoprirai come recuperare i dati dalla micro SD, tornando così a visualizzarli.

Tenorshare 4DDiG Data Recovery può recuperare i dati del telefono Android?

Vediamo quindi la soluzione al problema di oggi recuperare i dati da SD formattata su Android. Il software che puoi utilizzare è Tenorshare 4DDiG Data Recovery. Il programma è specializzato in recupero dati da qualsiasi unità interna (Hard Disk) o esterna (scheda SD, chiave USB). Grazie a Tenorshare 4DDiG Data Recovery, recuperare le foto cancellate dalla SD del cellulare, i video e ogni tipo di documento, come scoprirai, è un’operazione che puoi portare a termine in pochi minuti.

In soli tre passaggi tornerai a utilizzare tutti i file che hai eliminato accidentalmente o corrotti.

Come fare il recupero dati da SD con Tenorshare 4DDiG

Ma scopriamo meglio Tenorshare 4DDiG. Il software è specializzato in recupero dati. Ti permette di recuperare i file cancellati dalla SD su Android, su Windows o su MAC. Tenorshare 4DDiG Data Recovery recupera ogni tipo di file eliminato da unità formattate interne o esterne.

Per quanto riguarda i dati salvati su sistema operativo Android, Tenorshare è l’ideale. In pochi passaggi ripristini dati come:

Contatti

Immagini

Cronologia chiamate

Audio

Video

e tanto altro

Inoltre, è facilissimo da usare il che lo rende perfetto anche per chi non ha grande dimestichezza con il PC o con questa tipologia di software. Ugualmente, la presenza di funzionalità avanzate rende Tenorshare 4DDiG Data Recovery la suite ideale per gli addetti ai lavori che potranno così effettuare le operazioni di recupero dati dalla SD Android rapidamente.

Come recuperare passo dopo i dati con Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Come anticipato con Tenorshare 4DDiG Data Recovery puoi recuperare le foto cancellate da micro SD Android, come ogni altro tipo di file.

La prima cosa da fare è scaricare e installare Tenorshare sul PC Windows o sul Mac. Dopo di che segui i passaggi qui riportati:

Collega la scheda SD al computer

Ora collega l’unità esterna al computer e avvia il software. Ti si aprirà una schermata. Al centro della schermata trovi tutte le unità presenti (esterne e interne).

La scheda SD o micro SD è un’unità esterna. Clicca sull’unità e attendi l’apertura della schermata successiva. Scansiona la scheda SD

Dopo aver selezionato l’unità esterna dalla quale vuoi recuperare i dati ti basta cliccare sul tasto “Recupero dati” posizionato in basso a sinistra dello schermo.

Cliccando il software in automatico scansiona tutti i dati presenti nella scheda SD o micro SD. L’operazione può impiegare alcuni minuti, a seconda del quantitativo di file presenti.

Se non hai tempo, puoi interrompere l’operazione e riprenderla successivamente. Attendi quindi che Tenorshare 4DDiG termini il processo.

Recupero dati dalla SD

Con il terzo e ultimo passaggio si completa il processo di recupero dei dati dalla scheda SD. Una volta terminata la scansione il software mostra tutti i file trovati, recuperando anche quelli cancellati o corrotti.

Seleziona quindi le foto, la musica, i documenti e tutto ciò che ti interessa quindi clicca sul pulsante in basso a destra “Recupero”.

Ricordati di salvare i file in un luogo sicuro del PC o dello smartphone. L’operazione di recupero dei file è terminata e puoi ora tornare a utilizzarli.

Presentazione dei nostri eventi Black Friday

Il Black Friday è l’occasione giusta per provare tutti i software proposti da Tenorshare 4DDiG. L’offerta proposta è irripetibile ma hai solo pochi giorni per approfittarne. Puoi scegliere tra diverse opzioni:

Carta regalo gratuita

Solo 9.99 € per 4DDiG Windows Boot Genius

Fino al 70% di sconto

Paghi 1 prendi 2



Puoi quindi acquistare uno o più prodotti Tenorshare a un prezzo molto vantaggioso e risolvere facilmente ogni tipologia di problema che il tuo computer Windows o Mac può avere. Prova:

4DDiG Windows Boot Genius

Ti permette di risolvere problemi quali la schermata blu o nera, di reimpostare le password locali e di dominio, di recuperare tutti i dati anche da dischi non più leggibili.

4DDiG Data Recovery

Il prodotto di punta Tenorshare. Data recovery è l’ideale per recuperare ogni file corrotto o illeggibile da PC, laptop e da ogni unità esterna: schede SD, USD. Ti permette di ripristinare oltre 1000 diversi tipi di file (foto, video, audio, documenti), andati persi o eliminati accidentalmente.

4DDiG Duplicate File Deleter

Se il tuo computer è pieno di file duplicati che ne rallentano il funzionamento dovresti provare Duplicate File Deleter. In pochi minuti individua tutti i file duplicati da qualsiasi unità esterna permettendoti di eliminarli e di fare pulizia.

4DDiG File Repair

E infine 4DDiG file repair per recuperare e riparare i video e le foto danneggiate o corrotte. In soli tre passaggi risolve ogni problema. Il software supporta tutti i formati audio e video.

Conclusioni

In questo approfondimento abbiamo visto che recuperare i file cancellati accidentalmente o di proposito è semplice, rapido e immediato. Con Tenorshare 4DDiG risolvi il problema puoi tornare a utilizzare foto, video e documenti. E se hai altre problematiche con il PC, scopri tutti i prodotti Tenorshare in promozione, ma solo per un periodo limitato di tempo. Approfittane subito.