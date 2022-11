Come aumentare l’autonomia di Nothing Ear (1) e Nothing Ear (Stick)

In questa mi i guida ti mostriamo come prolungare l’autonomia di Nothing Ear (1) e Nothing Ear (Stick) disabilitando le funzioni accessorie.

Quando un’azienda pubblicizza un’autonomia di 6 – 7 ore per i propri auricolari TWS di solito lo fa tenendo in considerazione lo spegnimento di tute le funzioni accessorie come la cancellazione attiva del rumore (per una migliore isolazione acustica) e il rilevamento dell’orecchio (per mettere in pausa o avviare la riproduzione della musica in maniera automatica quando si indossano o si rimuovono gli auricolari). Questo è il caso di Nothing e dei suoi auricolari Ear (1) e Ear (Stick) che però abilita di default queste impostazioni e non permette di arrivare al massimo dell’autonomia possibile.

La gestione degli auricolari Nothing (qui la nostra recensione approfondita degli Ear (Stick)) e quindi di tutte le loro funzioni avviene attraverso l’applicazione Nothing X, disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS.

Guida passo passo per aumentare l’autonomia di Nothing Ear (1) ed Ear (Stick)

Dunque, per disabilitare le funzioni extra degli auricolari Nothing, devi semplicemente:

Aprire la custodia e assicurarti che gli auricolari siano collegati allo smartphone.

Apri l’app complementare Nothing X

Toccare il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Disattivare il rilevamento dell’orecchio (sia Ear (1) che Ear (Stick) e la cancellazione attiva del rumore ambientale (solo Ear (1))

Va da sé che l’ascolto della musica ad alto volume ha un consumo energetico maggiore rispetto all’ascolto a volume moderato. Per cui, se volete prolungare l’autonomia dei vostri auricolari TWS (questo vale in generale e non solo per i modelli Nothing), potete abbassare il volume di ascolto.