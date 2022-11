Paranoid Android “Topaz” (Android 13) disponibile per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Il mese scorso il team di Paranoid Android ha fatto un enorme ritorno con le build “Topaz” basate su Android 13. Inizialmente, la Custom ROM era disponibile per una manciata di telefoni prima che l’elenco di build ufficiale si espandesse a più dispositivi di OnePlus e Xiaomi. Ora, quasi cinque settimane dopo il rilascio della build iniziale Topaz, il team di Paranoid Android ha rilasciato la prima versione della loro ROM per la serie Google Pixel 7.

Gestito da XDA Senior Member sirhc, Paranoid Android Topaz Beta 1 basato su Android 13 è ora disponibile per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Lo sviluppatore osserva che non ci sono bug rivoluzionari e la build supporta anche lo sblocco facciale e una manciata di funzionalità esclusive di Pixel Inoltre, lo sviluppatore ha anche rilasciato la seconda build Topaz per Google Pixel 6 e 6 Pro.

Il registro delle modifiche dell’aggiornamento incrementale per la serie Pixel 6 è il seguente:

Risolto il problema per cui il dispositivo si arrestava in modo anomalo e si riavviava

Risolto il problema con la pressione prolungata vicino ai bordi del display

Servizi fissi di mitigazione termica

Risolti alcuni problemi che avevano un effetto negativo sulle prestazioni

Aggiornato a novembre SPL (android-13.0.0_r12)

Aggiunto il supporto per Face Unlock

Aggiunto il supporto per gli aggiornamenti OTA

Oltre ai suddetti dispositivi Google, anche il Nothing Phone 1 ha raccolto la sua terza build alpha Topaz. Il registro delle modifiche è disponibile di seguito:

Sblocco facciale implementato

Corretto il danneggiamento del display

Vibrazione migliorata

Risolti i codec Bluetooth

Velocità di ricarica fissa

Luminosità automatica migliorata

Tempo di avvio migliorato

Risolto DRM (Widevine L3 per ora)

SPL di novembre

Download Paranoid Android Topaz

Nel caso foste interessati, potete scaricare la nuova Paranoid Android Topaz basata su Android 13 dai seguenti link:

Allo stesso tempo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida approfondita su come installare una Custom ROM.

VIA