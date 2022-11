Starlink introdurrà un piano dati limitato da dicembre

Negli ultimi due mesi, Starlink si è ramificata, offrendo il suo servizio in più modi che mai. Man mano che sempre più persone si iscrivono al suo servizio, la rete diventa naturalmente un po’ più tesa e congestionata. Ora sembra che Starlink stia implementando un modo per combattere la congestione della rete creando un limite di dati.

Secondo The Verge, il servizio Starlink avrà un limite di dati a partire da dicembre. Il mese prossimo, i clienti residenziali inizieranno con un bucket di dati da 1 TB che verrà designato come “Accesso prioritario”. I dati di accesso prioritario verranno utilizzati ogni volta che si accede a Internet dalle 7:00 alle 23:00. Una volta esauriti i dati, gli utenti incontreranno velocità dei dati inferiori durante le ore di punta. Il piano dati verrà rifornito all’inizio di ogni mese e i clienti avranno la possibilità di acquistare i dati di accesso prioritario, ma costerà 25 centesimi per GB.

Per la maggior parte, questo non dovrebbe interessare molti clienti, poiché Starlink afferma che meno del 10 percento dei suoi utenti riesce effettivamente a raggiungere questo limite ogni mese.

Oltre a un nuovo limite di dati, l’azienda amplierà anche il suo servizio in più parti dell’Alaska e anche in Canada, concentrandosi principalmente sulle aree settentrionali. Per le aree della regione che non sono ancora coperte, Starlink ha in programma di espandersi in più aree nella prima parte del 2023.

Per alcuni, Starlink è l’unica opzione disponibile, quindi indipendentemente dai limiti di dati, sarà comunque una buona scelta. Mentre il servizio iniziale forniva il servizio a luoghi stazionari, l’azienda ora offre servizi per aeroplani, veicoli marittimi, veicoli in movimento e altro ancora. Quindi, se sei una persona che ha bisogno di una forma alternativa di Internet, dove il servizio tradizionale non funziona, Starlink dovrebbe essere un’ottima soluzione. Tra l’altro, il prezzo in Italia è stato ridotto della metà.