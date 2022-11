Xbox Cloud Gaming si aggiorna con un miglior supporto a Linux e Chrome OS

Sebbene Steam Deck fosse pensato per eseguire giochi dalla piattaforma Steam, finora è stato piuttosto versatile, grazie agli sforzi della community. Nonostante ciò, ci sono alcune situazioni in cui può arrivare solo così lontano, e questo è stato il caso del servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Ora sembra che l’esperienza sia stata aggiornata e migliorata.

Jordan Cohen, che è il Principal Product Manager Lead per xCloud Services, è intervenuto su Reddit per condividere che il team di Microsoft ha apportato miglioramenti delle prestazioni a Xbox Cloud Gaming per coloro che giocano su Linux tramite un browser o su dispositivi Chrome OS.

Cohen ha affermato che le modifiche porterebbero risoluzioni più elevate e un’esperienza di streaming più fluida. Inoltre, sembra che Microsoft abbia aggiornato la sua esperienza di gioco basata su browser passando a una nuova tecnologia di streaming che dovrebbe rendere le cose ancora migliori.

Cohen non ha ampliato il tipo di tecnologia utilizzata, ma ha affermato che i miglioramenti sarebbero stati disponibili per Steam Deck. Questa sembra una vittoria per tutti gli utenti di Xbox Cloud Gaming che usano il servizio tramite un browser. Per la maggior parte, le cose andavano abbastanza bene, ma ora dovrebbe andare ancora meglio.

Come nota a margine, Cohen ha sollevato alcune domande durante il thread Reddit e ha sottolineato che nulla sarebbe cambiato per gli utenti Android, con lo streaming limitato a 720p e 60 fotogrammi al secondo (qualcosa valido purtroppo anche per chi fa il sideload dell’app su Nvidia Shield TV).

