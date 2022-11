Blackview Tab 15 ufficiale: buon tablet da multimedialità al giusto prezzo

Android per i tablet non è mai stato ottimo ma, nel corso degli ultimi tempi, sempre più aziende stanno dando una chance al robottino verde rilasciando nuovi modelli. Una volta lanciato il Blackview Tab 13, è stato molto ricercato e amato dagli utenti. E proseguendo su qyeste linee, l’azienda cinese ha rilasciato adesso il Blackview Tab 15.

Nonostante il nome possa ingannare, il Blackview Tab 15 ha uno schermo di 10,5 pollici rispetto al suo predecessore da 10,1 pollici, altoparlanti Smart-K quad box aggiornati da altoparlanti dual box, batteria più grande da 8280 mAh, 8 GB RAM, 128 GB di archiviazione con memoria espandibile fino a 1 TB, fotocamere da 8 MP + 13 MP e diverse altre chicche davvero interessanti.

Al cuore del tablet trova spazio il SoC Unisoc T610 (UMS512) progettato con CPU octa core (2x A75 @ 1,8 GHz e 6x A55 @ 1,8 GHz) che consente di avere prestazioni sufficienti per il target di mercato a cui si rivolge.

Blackview Tab 15 brilla molto per la multimedialità

Il Blackview Tab 15 è principalmente un tablet pensato per la multimedialità, con specifiche che vanno proprio ad inserirsi in tale settore:

Schermo da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel

Altoparlanti Smart-K Quad-BOX con qualità del suono stereo 3D HQ migliorata rispetto al design a due altoparlanti del suo predecessore. Rispetto agli altoparlanti dual box, Blackview Tab 15 offre un'immersione totale nei contenuti video e audio.

Con il supporto per i DRM Widevine L1, il tablet supporta la riproduzione in Full HD da Disney+, Amazon Prime Video, Netflix e dagli altri servizi di streaming video.

DokeOS 3.0 alla massima potenza

Il sistema Doke OS_P 3.0 basato su Android 12 rende la sua esperienza di estrema fluidità e completa di una ogni funzione. Questo sistema presente sul nuovo Tab 15 è stato fatto derivare direttamente dal predecessore, apportandone però alcune rifiniture per renderlo ancora più fluido.

Oltre alle funzioni presenti in Android 12, Blackview ha personalizzato il tutto integrando alcune chicche software davvero niente male. Il tutto con la sua modalità di controllo della privacy e della sicurezza che può proteggere le tue informazioni personali in ogni momento.

Blackview Tab 15 è anche un tablet da produttività leggera

L’azienda ha anche pensato come rendere Blackview Tab 15 più orientato alla produttività. A questo proposito, ha sviluppato un’abbinata tastiera + mouse OTG che permette di trasformarlo in un piccolo notebook da lavoro. Con la sua pratica modalità PC, non c’è dubbio che puoi godere di una grande comodità nella modifica di documenti aziendali, nel prendere appunti in classe e tenere conferenze online.

Disponibilità e prezzo

Il Blackview Tab15 è già disponibile all’acquisto al prezzo di 233 euro sullo store di Aliexpress.