Come cancellare foto e video di WhatsApp

Come cancellare foto e video di WhatsApp – Ci sono vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Un aspetto positivo è che è più probabile che i tuoi contatti siano su WhatsApp, ma allo stesso tempo devi anche sopportare quegli odiosi messaggi di buongiorno, meme sacrificabili e ogni sorta di cose non necessarie che, una volta scaricate, rimarranno sul tuo telefono per l’eternità.

Ma quella pila crescente di memoria occupata può essere particolarmente preoccupante sui telefoni con memoria interna limitata e, con la memoria espandibile che diventa rara, può essere una sfida. Gestire diversi GB di foto e video su WhatsApp può essere sicuramente un compito grande e noioso, ma ecco la nostra guida per cancellare foto, video, file e altre cose di WhatsApp dal tuo telefono.

Cancellare foto e video di WhatsApp chat per chat

Con WhatsApp, è facile identificare le chat che utilizzano molto spazio di archiviazione e potrebbero rallentare il tuo telefono. Utilizzando lo strumento integrato nell’app, puoi facilmente ordinare i file per dimensione ed eliminare quelli che non ti servono più o di cui hai già eseguito il backup.

Prima di proseguire, è consigliabile avere comunque un backup sul cloud di questi file che si andranno a cancellare (qui la nostra guida approfondita). Dopo di che, ecco la procedura per cancellare foto e video di WhatsApp dal proprio telefono: