Samsung Galaxy S23 Ultra, nuovi dettagli sulla fotocamera da 200MP

Il Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere dotato di un sensore della fotocamera da 200 MP, ma finora non abbiamo appreso molto altro oltre a quella statistica attraverso le prime fughe di notizie e voci. Ora, un nuovo rapporto ci fornisce un po’ più di contesto sulla fotocamera e proviene dalla stessa fonte da cui sono state fornite le voci iniziali.

Secondo Ice Universe, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un sensore ISOCELL da 200 MP con una dimensione del sensore da 1/1,3″. Avrà anche una dimensione pixel di 0,6 μm con un’apertura f/1,7. L’S22 Ultra presenta un fotocamera principale da 108 MP con pixel da 0,8 μm e apertura f/1,8, quindi è probabile che si tratti di un aggiornamento rispetto alla generazione precedente.

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP,0.6μm,1/1.3",F1.7 >

It's only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo

— Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022